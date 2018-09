Gunnar Kilian: „Wirtschaft und Wissenschaft brauchen einander“

550 offene Stellen in der Technischen Entwicklung der Volkswagen AG, 300 in der IT und 160 im Vertrieb – angesichts des Fachkräftemangels sprach VW-Personalvorstand Gunnar Kilian beim 34. Jahrestag der Hochschulkanzler am Mittwoch an der Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg über Arbeitsformen der...