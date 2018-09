Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger weiter vorsichtig. Heute scheiterte der Dax erneut an der Rückeroberung der psychologisch wichtigen Marke von 12 000 Punkten und ging um 0,13 Prozent tiefer bei 11 970 Zählern aus dem Handel. Der Euro wurde am Abend zu 1,1586 US-Dollar gehandelt, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 1,1644 Dollar geklettert war.

