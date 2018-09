Nordzucker hat unter anderem einen Standort in Braunschweig, an dem rund 200 Mitarbeiter tätig sind.

Hannover. Europas zweitgrößter Zuckerhersteller glaubt, dass Nachfrage und der Verbrauch von Zucker in den kommenden Jahren sinken werden.

Nordzucker-Chef sagt sinkende Nachfrage in Europa voraus

Europas zweitgrößter Zuckerhersteller Nordzucker stellt sich auf eine sinkende Nachfrage auf dem europäischen Markt ein. „Weltweit steigt der Verbrauch von Zucker weiter, in Europa wird er bestenfalls auf dem heutigen Niveau bleiben“, sagte Vorstandschef Lars Gorissen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ am Montag. In der Branche seien die Preise unter anderem wegen der auslaufenden EU-Zuckermarktordnung zum einen auf einem historischen Höchststand, zum anderen aber auch durch ein weltweites Überangebot geprägt.

Das bremse den Export aus. Indien etwa habe seine Produktion um ein Drittel auf 30 Millionen Tonnen gesteigert, Brasilien, Thailand und Pakistan regten die Produktion über Subventionen an. Gorissen: „Das verzerrt den Wettbewerb enorm.“

Zudem ist der Zucker bei vielen europäischen Verbrauchern in Verruf geraten. Immer mehr europäische Lebensmittelproduzenten versuchen, den Zuckergehalt ihrer Produkte wegen der öffentlichen Diskussion über die Schädlichkeit des Rohstoffs zu reduzieren. Gorissen hält das für überzogen und meint: „Häufig ersetzen Hersteller in ihren Produkten Zucker durch Stärkeprodukte oder sogar durch Fett - damit ist für die Verbraucher nichts gewonnen, sie nehmen gleichviel Kalorien oder sogar mehr auf.“ Es komme auf die Kalorienbilanz an - Zucker sei ein Lebensmittel, das zur normalen Ernährung dazugehöre.

Die Firma Nordzucker unterhält auch einen Standort in Braunschweig, an dem rund 200 Mitarbeiter beschäftigt sind. dpa