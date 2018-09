Ministerium: Keine Hinweise für VW-Betrug

Wolfsburg. Was ist dran an den neuen Betrugsvorwürfen gegen Volkswagen? Dieses Mal geht es um Benzin-Modelle. Nach Aussage des Bundesverkehrsministeriums gar nichts. In einer Stellungnahme des Ministerium, die unsere Zeitung gestern erhielt, heißt es: „Es handelt sich um bereits bekannte Vorwürfe. Diesen ist...