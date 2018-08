Betriebe suchen 1100 Lehrlinge

Braunschweig. Während viele junge Menschen vor wenigen Wochen ihre Ausbildung begonnen haben oder am Montag in diesen neuen Lebensabschnitt starten, sind in unserer Region zurzeit noch etwa 850 Bewerber auf der Suche nach einer Lehrstelle. Das geht aus den Statistiken hervor, die die Arbeitsagenturen am Donnerstag veröffentlichten. Demgegenüber waren 1140 der gemeldeten Ausbildungsplätze noch unbesetzt. Diese Zahlen stellen allerdings...