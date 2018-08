„Wir reden die Pflege schlecht“

Seit Anfang August ist es nun amtlich: Die Pflege hat in Niedersachsen eine eigene Berufskammer, die ihren Berufsstand selbst verwalten und die Interessen von Pflegern vertreten soll. Die niedersächsische ist nach der in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein die dritte Pflegekammer, die sich in...