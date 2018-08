Ryanair und Verdi verhandeln ab Mittwoch über Tarifvertrag

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beginnt am Mittwoch Tarifverhandlungen mit dem Billigflieger Ryanair. Die Gewerkschaft will eine substanzielle Lohnerhöhung für die rund 1000 Kabinenbeschäftigten bei Ryanair in Deutschland erreichen.„Das Einkommen muss endlich existenzsichernd und planbar...