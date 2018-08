Abgastest dürfte auch VW-Finanztochter bremsen

Braunschweig. Die VW Financial Services (VW FS) setzen ihre Rekordserie fort. Mit gut 1,2 Milliarden Euro operativem Gewinn erzielten sie von Januar bis Juni ihr bislang bestes Ergebnis – ein Plus von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das teilte die Braunschweiger VW-Finanztochter am...