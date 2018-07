Bestandsaufnahme zu Dürreschäden

Berlin Zu einer ersten Bestandsaufnahme in puncto Ernteausfälle treffen sich in Berlin heute Experten des Bundesagrarministeriums und der Länder. Der Deutsche Bauernverband wünscht sich eine Milliarde Euro Unterstützung, um die Ausfälle durch die Trockenheit abzufangen. Der Bund will über mögliche Hilfe erst Ende August zum Schluss der Erntesaison entscheiden. Wegen Trockenheit vor allem im Osten und Norden fürchten viele Bauern massive Ausfälle bei Getreide, aber auch bei Gras als Tierfutter.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder