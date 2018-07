Nachtflugverbot: So viel kosten die nächtlichen Flüge

Wer im Berliner Norden wohnt, hat eine besondere Hassliebe zum Fliegen. Einerseits ist man schnell am Flughafen Tegel, andererseits glaubt man – je nach Wohnort –, sogar das Profil der Flugzeugreifen bei An- und Abflug der Maschinen genauer betrachten zu können. Und besonders in den späten...