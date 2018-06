Weniger Jobsucher im Juni: 2,276 Millionen Arbeitslose

Nürnberg Die Arbeitslosenzahl in Deutschland ist im Juni auf 2,276 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert in diesem Monat seit der Wiedervereinigung. Im Vergleich zum Vormonat waren 40 000 Männer und Frauen weniger ohne Job, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Jobsucher um 197 000 zurück. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,0 Prozent. "Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter günstig", sagte BA-Vorstandschef Detlef Scheele.

