Medienmacher: Kai-Hinrich Renner über den Verfall der Zeitgeistmarke "Tempo"

Das Zeitgeist-Magazin „Tempo“ war in den 80er- und 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts so ziemlich das Heißeste, was es auf dem deutschsprachigen Zeitschriftenmarkt gab. Das Blatt war respektlos, unberechenbar und gnadenlos subjektiv. Für das Zentralorgan der deutschen Pop-Kultur schrieben...