Tata will Sparten mit 1100 Arbeitern abgeben

Düsseldorf Der mögliche Fusionspartner der Stahlsparte von Thyssenkrupp, Tata-Steel Europe, will sich von mehreren Geschäften trennen. Dabei gehe es um fünf Bereiche mit insgesamt rund 1100 Beschäftigten, die nicht mehr zum Kerngeschäft zählten, teilte der Konzern am Dienstag mit. Neben Unternehmen in...