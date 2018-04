Dax nach Vortagesverlust kaum verändert

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: dpa

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Donnerstag nach seinem Rückschlag zur Wochenmitte wieder stabilisiert. Im frühen Handel zeigte sich der deutsche Leitindex mit minus 0,01 Prozent kaum verändert bei 12.292,61 Punkten.

Tags zuvor hatte die Zuspitzung des Syrien-Konflikts für Verunsicherung gesorgt. US-Präsident Donald Trump hatte mit Blick auf Russland über den Kurznachrichtendienst Twitter einen unmittelbar bevorstehenden Raketenangriff in Syrien angedroht. Inzwischen ruderte das Weiße Haus allerdings zurück.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, verlor am Donnerstagmorgen 0,32 Prozent auf 25.529,84 Punkte. Der Technologieindex TecDax stieg um 0,37 Prozent auf 2573,09 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um moderate 0,15 Prozent vor.

Unternehmensseitig stand im Dax die Aktie von Volkswagen weiter im Fokus und legte als zweitstärkster Wert um 0,7 Prozent zu. Der Aufsichtsrat soll dem Vernehmen nach an diesem Tag einen grundlegenden Personal- und Konzernumbau beschließen. Zugleich soll der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess zum Nachfolger des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller bestimmt werden.

In der zweiten Reihe zogen einige Unternehmen mit ihren Quartalszahlen und Zukunftserwartungen die Aufmerksamkeit auf sich. Der schwache US-Dollar und höhere Rohstoffkosten machten im ersten Quartal dem Verpackungsspezialisten Gerresheimer zu schaffen. Die rückläufigen Erlöse des MDax-Konzerns kamen bei den Anlegern nicht gut an: Die Aktie sackte um 4,0 Prozent ab.

Noch kräftiger aber ging es für das Papier der Gea Group abwärts. Es büßte 7,5 Prozent ein und fand damit erst auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2015 Halt. Der sich im Umbau befindende Maschinenbauer enttäuschte den Markt erneut mit seinen Geschäftszahlen. Beim Zahlungsabwickler Wirecard dagegen läuft es rund, was den Anteilsscheinen an der TecDax-Spitze ein Plus von 2,6 Prozent bescherte.

Interesse dürfte am Markt zudem der angekündigte Börsengang des zur Holtzbrinck-Gruppe gehörenden Wissenschaftsverlags Springer Nature wecken.