VW-Chef Müller soll Vorstandsvorsitz bei Volkswagen abgeben

Der Volkswagen-Konzern will seinen Vorstand umbauen. Dies könne auch zu personellen Veränderungen im Vorstand und bei den Ressortzuständigkeiten führen, teilte die Volkswagen AG am Dienstag in Wolfsburg mit. Auch die Ablösung von VW-Chef Matthias Müller werde demnach diskutiert. Unter anderem das „Handelsblatt“ berichtet, dass Müller den Konzern verlassen werde. Als Nachfolger sei VW-Markenchef Herbert Diess vorgesehen.

Zwei mit der Sache vertraute Personen bestätigten der Nachrichtenagentur Reuters ebenfalls diese Personalentscheidung. Auch die Nachrichtenagentur dpa berichtet mit Verweis auf Kreise des Aufsichtsrates über den Wechsel an der Unternehmensspitze.

„Dazu könnte auch eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden gehören“, hieß es in einer Adhoc-Mitteilung an die Aktionäre wörtlich zu dem Umbau im Vorstand. Vorstandschef Matthias Müller habe seine „grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, an den Veränderungen mitzuwirken“, hieß es weiter. Nähere Angaben dazu machte der Dax-Konzern selbst zunächst nicht.

Wird von Insidern als Nachfolger von Matthias Müller gehandelt: VW-Markenchef Herbert Diess. Foto: Holger Hollemann / dpa

Wie es in der Veröffentlichung von VW hieß, führe der Vorsitzende des Aufsichtsrates Gespräche mit den anderen Aufsichtsratsmitgliedern. Aufsichtsratsvorsitzender ist Hand Dieter Pötsch. Pötsch war von 2003 bis 2015 Konzernvorstand Finanzen & Controlling der Volkswagen AG. Seit 2009 ist er Vorstand für Finanzen der Porsche Automobil Holding SE, sowie seit 2015 ist Vorstandsvorsitzender der Porsche Automobil Holding SE und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volkswagen Aktiengesellschaft.

Volkswagen-Aufsichtsrat soll am Freitag tagen

An diesem Freitag soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur der Aufsichtsrat des weltgrößten Autobauers zusammenkommen. Dabei dürfte es auch um Umbaupläne wie eine mögliche Abspaltung des Lkw-Geschäfts und Top-Personalien gehen.

Bei Volkswagen ist der interne Umbau seit langem ein Thema, der riesige Konzern kämpft mit komplexen Strukturen und will den einzelnen Marken und Regionen mehr Verantwortung geben. Außerdem erfordern die Elektromobilität und die Vernetzung viele Veränderungen, der Konzern investiert hier bereits Milliarden.

Börse reagiert positiv auf Mitteilung von Volkswagen

Zeitgleich mit Volkswagen ging die Muttergesellschaft Porsche SE an die Öffentlichkeit und teilte mit, dass Veränderungen im VW-Vorstand auch zu Änderungen im Vorstand bei der Porsche SE führen könnten. Die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte Porsche SE hält gut 52 Prozent der Stimmrechte an Volkswagen.

An der Börse in Frankfurt wurde die Nachricht vom Umbau der Konzernspitze bei Volkswagen positiv aufgenommen. Die Aktien des Autobauers stiegen um fünf Prozent auf 172,50 Euro und fuhren damit an die Dax-Spitze. (rtr/dpa/ac)