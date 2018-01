Metall-Tarifstreit eskaliert

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben beide Seiten ihren Ankündigungen Taten folgen lassen. Nachdem in der Nacht auf Mittwoch bundesweit 24-stündige Warnstreiks gestartet waren, wollte Niedersachsenmetall am Mittag beim Arbeitsgericht in Hannover Klage dagegen einreichen, wie der...