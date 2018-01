Stockholm Der Gründer des schwedischen Möbelkonzern Ikea, Ingvar Kamprad, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen per Twitter mit. Kamprad sei in seinem Heim in Småland friedlich eingeschlafen.

