Volkswagen schafft 2017 Verkaufsrekord in China

Peking China hat seine Stellung als einer der wichtigsten Märkte für Volkswagen zementiert. Im vergangenen Jahr verkauften die Wolfsburger und ihre chinesischen Partner so viele Autos der Marke VW im Land wie nie zuvor. Insgesamt wurden 3,177 Millionen Wagen abgesetzt, wie Volkswagen in Peking mitteilte. Das waren 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach Angaben von Landeschef Stephan Wöllenstein hält die Dynamik an. Auch für die anderen deutschen Autobauer ist China ein enorm wichtiger Absatzmarkt.