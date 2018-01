Export legt kräftig zu - Weiteres Rekordjahr in Sicht

Wiesbaden Deutschlands Exportwirtschaft nimmt nach einem starken November Kurs auf ein weiteres Rekordjahr. Im November 2017 wurden Waren im Wert von 116,5 Milliarden Euro exportiert, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Das war ein Plus von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten elf Monaten stiegen die Ausfuhren um 6,5 Prozent auf 1178,6 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr 2016 hatten die Exportunternehmen mit 1207,5 Milliarden Euro den dritten Rekord in Folge erzielt.