Warnstreiks: IG Metall erhöht Druck auf die Arbeitgeber

Die IG Metall erhöht im Tarifstreit den Druck auf die Arbeitgeber: Bei Streiks in mehreren Bundesländern traten rund 15.000 Mitarbeiter in den Ausstand. Die IG Metall will mit den Protesten ihrer Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn und befristeten Arbeitszeitverkürzungen in der deutschen Metall-...