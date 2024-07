Köln. 1LIVE-Gefahrensucher Daniel Danger macht sich auch diesen Sommer auf den Weg zum Parookaville Festival in Weeze am Niederrhein.

1LIVE-Gefahrensucher Daniel Danger macht sich auch diesen Sommer auf den Weg zum Parookaville Festival in Weeze am Niederrhein. Dafür gibt der Moderator erstmalig – und anders als in den Jahren zuvor – die Challenge an den Sektor weiter: Auf dem Weg nach Weeze darf er den Boden nicht berühren. Und: Es darf kein Motor im Spiel sein.

Wer Daniel Danger unterstützen und Teil dieser Challenge sein möchte, kann sich ab jetzt anmelden: in der 1LIVE App und auf 1live.de. Start der Aktion ist Montagmorgen (16.07.) um 7 Uhr vor dem 1LIVE-Sendestudio in Köln.

Daniel Danger: „Ich habe vollstes Vertrauen in den Einfallsreichtum der Menschen im Sektor. Bringt mich nach Weeze, egal wie. Ob auf Esel oder Kuh, in einer Schubkarre, auf Gepäckträgern oder was auch immer, wir gehen zusammen die Road to Parookaville – ich würd` mich auch von Oppa Günther huckepack nehmen lassen!“

Für Aufsehen sorgte der 1LIVE-Moderator bereits vor zwei Jahren, als er den Fußweg von Köln nach Weeze in Badelatschen bestritt. In 2023 wählte er dafür ein DJ-Bike.

Weitere Informationen zur diesjährigen „Road to Parookaville“ auch hier: 1live.de

Start: Dienstag, 16. Juli, 1LIVE Haus Köln

Route: Der Weg führt von Köln über Pulheim, Rommerskirchen, Grevenbroich, Mönchengladbach, Viersen, Grefrath, Straelen, Kevelaer, Weeze

Fotos finden Sie unter ard-foto.de

Pressekontakt: WDR Kommunikation Tel.: 0221 220 7100 Email: kommunikation@wdr.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: WDR Westdeutscher Rundfunk