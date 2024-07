Die Fregatte Hamburg (F 220), Flaggschiff des Einsatz- und Ausbildungsverband 2014 der Deutschen Marine im Übungsgebiet vor Lagos, am 19.04.2014. 20 Nationen aus Europa, Afrika, Südamerika sowie die USA beteiligen sich an der Marineübung OBANGAME EXPRESS 2014 vor der Küste Nigerias. Die unter US-Führung stehende Übung dient der Ausbildung westafrikanischer Marineeinheiten in allen Bereichen der Maritimen Sicherheit und der Bekämpfung von Piraterie, Schmuggel, illegalem Fischfang. Im Schwerpunkt stehen Aufbau gemeinsamer Strukturen zur Bekämpfung der Kriminalität auf See und gemeinsames grenzüberschreitendes Handeln bei der Durchsetzung gesetzlicher Bestimmungen. © news aktuell GmbH