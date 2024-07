Wilhelmshaven. Im vergangenen Monat feierte die Born Originals GmbH ihr 10-jähriges Bestehen im Wilhelmshavener Kultur-Zentrum “Pumpwerk“ und empfing circa 300 Gäste aus ganz Deutschland und dem Ausland.

Gefeiert wurde nicht nur das Jubiläum von Born Originals, sondern auch das 30-jährige Bestehen der erka Verpackungssysteme GmbH, dem Wilhelmshavener Unternehmen, welches 1994 von Jürgen Lamberty gegründet wurde. Born Originals Gründer und Geschäftsführer Melvin Lamberty tat sich kurzerhand mit seinem Bruder Miles Lamberty, mittlerweile Geschäftsführender Gesellschafter von erka, zusammen, um die Jubiläen beider Unternehmen gebührend zu feiern.

Born Originals startete 2014 mit der Veredelung von Schuhen bekannter Marken, welche vornehmlich über die eigenen Social Media Kanäle vermarktet wurden, ehe Gründer Melvin Lamberty im Jahr 2017 zum ersten Mal eigene Schuhe in Portugal fertigen ließ.

Es folgten einige Jahre der Weiterentwicklung und die Umfirmierung vom Einzelunternehmen zur Born Originals GmbH, ehe 2022 die erste eigene Sneaker-Kollektion veröffentlicht wurde.

Parallel dazu bietet die Born Originals GmbH seit einigen Jahren auch Unternehmen die Möglichkeit, ihre eigenen Schuhe mit individuellem Branding gemeinsam mit Born Originals zu gestalten. Hierbei werden die Born Originals Modelle schon ab einer Auflage von nur 20 Paaren auf Kundenwunsch personalisiert, so dass individuelle Hingucker entstehen, die von den Kundinnen und Kunden für Messeauftritte, als Geschenk für Mitarbeitende oder auch für Zwecke des Employer Brandings genutzt werden.

In über 250 erfolgreichen Projekten fertigte die Born Originals GmbH unter anderem individualisierte Schuhe für Accenture, FERRERO, Engel & Völkers, Schwäbisch Hall und viele weitere namhafte Unternehmen.

Born Originals Gründer und Geschäftsführer Melvin Lamberty über die ersten zehn Jahre seiner Unternehmung: "Ich möchte mich bei allen Kundinnen und Kunden und allen Unterstützern bedanken. Dank ihnen sind wir heute hier und durften solch einen Meilenstein erreichen! Es ist verrückt, was aus einer kleinen Idee werden kann, wenn man die Dinge mit Spaß, Kreativität, Beharrlichkeit und Geduld angeht! Ich könnte dankbarer nicht sein - für die Erfahrungen, Begegnungen und Erfolge der letzten Jahre. Gleichzeitig ist es natürlich unser Anspruch, uns auch in Zukunft stets weiterzuentwickeln und unseren Kundinnen und Kunden immer bessere Produkte anzubieten. Es war schön, diesen Moment mit so vielen bekannten Gesichtern zu feiern und jetzt arbeiten wir weiter dran, dass wir auch in 2034 wieder auf solch ein Jubiläum anstoßen dürfen!"

Auf bornoriginals.com veranstaltet die Marke noch für kurze Zeit einen SALE, bei dem Kundinnen und Kunden bis zu 33% sparen können. Für Interessierte bietet es sich also an, dort vorbeizuschauen.

Pressekontakt: Born Originals GmbH Oranienburger Straße 13 26388 Wilhelmshaven info@bornoriginals.com +49 4421 69711 10

