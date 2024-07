München. Nach dem deutschen Viertelfinal-Aus gestern ist Toni Kroos als Fußballprofi Geschichte.

Nach dem deutschen Viertelfinal-Aus gestern ist Toni Kroos als Fußballprofi Geschichte. Shkodran Mustafi, der Weltmeister von 2014, weiß, wie sich das anfühlt - er hat vor knapp 14 Tagen seine Karriere nach langen Verletzungspausen endgültig beendet: "Der Fußball fehlt dir unheimlich. Da ist beim Abschied dann Traurigkeit und Sehnsucht dabei." Mustafi musste nach seinem Berufsaus erstmals im Alltag zurechtkommen: "Ich habe ein Familienauto gekauft und wollte das anmelden. Das haben sonst andere für mich gemacht, als ich aktiv war. Und nun musste ich erst einmal schauen: Was muss ich eigentlich machen? Wo muss ich eigentlich hin?" Der deutschen Mannschaft ging das Ausscheiden auch am Samstag noch sehr nahe, bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann unter Tränen auf der Pressekonferenz: "Ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt, Tränen in den Augen hat. Das ist schon ein großer Verdienst von ganzen Staff." Zu dem streitbaren Handspiel von Cucurella gab es auch noch einmal eine Diskussion. MagentaTV-Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich: "Für mich ist das die schlimmste Szene für einen Schiedsrichter in den letzten zehn Jahren überhaupt."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zum Ausscheiden der deutschen Mannschaft gegen Spanien und die Meinung von Ex-Natispieler Alexander Frei zu der Schweizer Mannschaft - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Weiter geht es schon am Dienstag mit dem ersten Halbfinale Spanien gegen Frankreich - live ab 19.30 Uhr bei MagentaTV. Am Mittwoch folgt das zweite Halbfinale.

Julian Nagelsmann ...

... über die Bedeutung der deutschen Leistung bei dem Turnier: "Dass ich mir einfach Wünsche für das Land, dass wir verstehen, dass es gemeinsam einfach besser geht. Wenn ich meinem Nachbarn helfe die Hecke zu schneiden, dann ist er schneller fertig als wenn er es alleine macht. Und wenn wir immer nur in Tristesse verfallen und alles ist grau und alles ist schlecht, dann wird sich keiner verbessern. Das gilt im Fußball, wie auch in der normalen Gesellschaft."

Selbst mit Tränen in den Augen sagte er: "Ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt Tränen in den Augen hat. Das ist schon ein großer Verdienst von ganzen Staff."

Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/djSYmTjgzFxFcwR

Nagelsmann nutzt die Abschluss-PK auch für eine gesellschaftliche Positionierung:

... über das das generelle Klima: "Wir leben in einer Zeit, wo jedem das einzelne Posting wichtiger ist als eine gemeinsame Stunde zu verbringen. Diese Gemeinsamkeit ist extrem wichtig: Dass wir realisieren, in was für einem wunderschönen Land wir leben - landschaftlich, kulturell. Aber auch welche Möglichkeiten wir haben, wenn wir gemeinsam zusammenhalten und nicht alles extrem schwarzmalen. Wir haben einen Drang dazu die Dinge negativ zu sehen. Man kann aber auch von Lösungen sprechen."

... über das mögliche Gemeinschaftsgefühl bei der Nationalelf: "Wir hatten beim DFB auch ein brutales Problem. Ich habe gesagt: Wir haben Lösungen. Ob die dann klappen, das weiß man nicht. Man muss Mut haben, Dinge zu probieren. Gestern haben auch Dinge nicht geklappt. Da haben wir in der Halbzeit reagiert. Wieder zurück zur Gemeinsamkeit und von dieser unfassbaren Individualität hin, zu einer geschlossenen Gruppe, die allen gut tut. Das hat das Fußballturnier gezeigt."

Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/R5pfCSjT7eQQmx2

DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach dem Viertelfinal-Aus der DFB-Elf: "Wir haben eine Niederlage erlitten. Aber ich glaube nicht, dass wir gescheitert sind." Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/HtTJfQfcTpaeRXG

Magenta-Experte Shkodran Mustafi...

... über das das Karriereende von Toni Kroos: "Toni Kroos hat den Luxus, dass er selbst über sein Karriere-Ende entschieden hat. Es war nicht verletzungsbedingt."

... über die Sehnsucht des Ex-Fußballers nach dem Karriereende: "Du hast zwar eine Planung, doch du warst davor ein Leben lang im Fußball aktiv gewesen. Du bist ein Leben lang aufgestanden und hast als erstes nach deinen Fußballschuhen gegriffen. Der Fußball fehlt die unheimlich. Da ist beim Abschied dann Traurigkeit und Sehnsucht dabei."

... über praktische Probleme nach dem Karriereende: "Du lernst das richtige Leben abseits des Fußballs kennen. Um ein Beispiel zu nennen: Ich habe ein Familienauto gekauft und wollte das anmelden. Das haben sonst andere für mich gemacht, als ich aktiv war. Und nun musste ich erst einmal schauen: Was muss ich eigentlich machen? Wo muss ich eigentlich hin?"

... über weitere potentielle Rücktrittskandidaten im DFB-Team: "Manuel Neuer, Thomas Müller und Ilkay Gündogan werden selbst dafür ein Gefühl entwickeln. Sie werden das Turnier erst einmal sacken lassen."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UjcxV0NsQUZMaDlyVWhLRlJsVitFQ29QUENLTkZiLzBkYlhOMUJVOW4xRT0=

MagentaTV-Experte Patrick Ittrich ...

... kann mit Schiedsrichter Anthony Taylor nach der Szene mit dem vermeintlichen Handspiel von Marc Cucurella mitfühlen: "Für mich ist das die schlimmste Szene für einen Schiedsrichter in den letzten zehn Jahren überhaupt."

... zur generellen Problematik um die Handentscheidung: "Wir können das nicht vereinheitlichen bei der Handregel. Dann hätten wir kein Fußball mehr. Jetzt haben wir das Dilemma, dass es weiter einen Ermessenspielraum gibt. Wann ist das eine Vergrößerung der Körperfläche?" Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aHlVUWFmcGVoN2twY3hPZEoyeFJHcWY2dEJsdjdqRmFxTlFNeWJ1VnlFbz0=

Experte Alexander Frei über die Stärken der Schweiz: "In erster Linie das Kollektiv. Zweitens die Handschrift des Trainer. Und drittens haben sie mit Yann Sommer, Manuel Akanji, Granit Xhaka und Remo Freuler sicherlich eine coole Achse."

... über das Rezept gegen die Engländer: "Können wir Jude Bellingham und Harry Kane kontrollieren, ist das schon einmal die halbe Miete."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TE1nQWVTNGx3UDNpWSs3bGVBb1JCZmdWVis5b1hJdTdtQkpPcUM0Z0dJST0=

EM-Tag 22 - Dienstag, 09.07.2024

Kanal TV 1 ab 19.30 Uhr: Vorbericht Spanien - Frankreich

TV 1 ab 20.50 Uhr: Spanien - Frankreich

TV 2 ab 20.45 Uhr: Taktikfeed Spanien - Frankreich

TV 3 ab 20.45 Uhr: Reaction Show Spanien - Frankreich - u.a. mit Calcio Berlin

