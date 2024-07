Willich. Leon Thiel hat sich den Traum von Sonne, Strand und finanzieller Freiheit erfüllt.

Leon Thiel hat sich den Traum von Sonne, Strand und finanzieller Freiheit erfüllt. Nun will er sein Erfolgskonzept ausbauen und durch ein Franchise-System angehenden Selbstständigen die Möglichkeit bieten, das erfolgreiche Konzept seiner Online-Marketing-Agentur 1:1 zu übernehmen. Im Jahr 2023 erzielte er damit allein vier Millionen Euro, wie von führenden deutschen Medien berichtet wurde. Was genau hinter seinem Franchise-Programm steckt, wie er sich ein Leben in Dubai ermöglicht hat und wie er seinen Partnern die Grundlage für ähnlichen Erfolg vermittelt, erfahren Sie hier.

Im Internet kursieren unzählige Versprechungen darüber, wie sich online schnell Geld verdienen lässt: Egal, ob es um E-Commerce, Copywriting oder Aktienhandel geht. Doch die Herausforderung dabei ist, eine lukrative Branche zu identifizieren, die nachweislich verbreitete Probleme löst und somit eine hohe Nachfrage hat. Ein durchdachter Plan für ein bewährtes Vorgehen ist dabei unerlässlich, doch gerade in der Anfangsphase fehlt vielen Menschen das nötige Know-how. Hier kann die Unterstützung eines erfahrenen Experten, der bereits in der Branche erfolgreich ist, den entscheidenden Unterschied machen. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten, denn nicht alle Berater und sogenannte "Erfolgs-Coaches" haben das langfristige Wohl ihrer Kunden im Blick. "Das Meer an Möglichkeiten und Beratungsangeboten ist riesig - und damit auch die Chance, an schwarze Schafe oder risikobehaftete Businessmodelle zu gelangen", erklärt Leon Thiel.

"Genau deshalb, will ich meinen Partnern eine verlässliche Basis für ihre eigene Selbstständigkeit bieten: Ich habe selbst erlebt, dass man sein Business speziell im Online-Marketing auch als Quereinsteiger durchaus auf lukrative Weise auf- und ausbauen kann - wie mir das gelang, teile ich nun ungeschönt und in vollem Umfang mit anderen Menschen", fügt er hinzu. Vor drei Jahren wagte Leon Thiel selbst den Schritt und gründete in Deutschland eine Online-Marketing-Agentur mit einem klaren Ziel vor Augen: kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, durch gezielte Werbeanzeigen mehr Kunden zu gewinnen - schnell auch mit nachweislichen Erfolgen. Leon Thiel beteiligte sich in der Folge auch an den Umsätzen der Partnerfirmen und trieb damit das Wachstum seiner Marketing-Agentur bis in die Millionenhöhen voran. Diese erhielt dafür mehrere Auszeichnungen, darunter die renommierten CopeCart und Funnel Cockpit Awards. Seine Erfolgsgeschichte fand mit mehreren Publikationen in den größten deutschen Medien und Zeitungen auch ihren Weg in die Öffentlichkeit.

Leon Thiels Weg zur finanziellen Freiheit

Durch seine Online-Marketing-Agentur erzielte Leon Thiel Umsätze im siebenstelligen Bereich und erreichte damit die finanzielle Unabhängigkeit in seiner Selbstständigkeit - große Erfolge, die dem Jungunternehmer aber nicht ausreichten. "Geld ist wichtig, aber auch ein freier und zufriedener Lebensstil liegt mir am Herzen. In den letzten Jahren habe ich erkannt, dass ich diesen in Deutschland nicht mehr finden kann", erklärt Leon Thiel. Daher traf der Unternehmer die Entscheidung, nach Dubai auszuwandern. Sein Penthouse im 60. Stock mit rund 250 Quadratmetern ist zu seinem Markenzeichen geworden, das er seinen Followern auf Instagram und YouTube präsentiert.

"Ich teile das nicht, um anzugeben. Ich möchte anderen, die unglücklich mit ihrem Leben sind, zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, dies zu ändern - jedenfalls mit der nötigen Motivation und einer bewährten Herangehensweise", betont Leon Thiel. "Deshalb möchte mit meinem neuen Franchise-Programm anderen Selbstständigen die Grundlagen an die Hand geben, damit auch sie sich eine Online-Marketing-Agentur aufbauen und diese auf Erfolgskurs bringen können." Statt Urlaub in Dubai zu machen, führt der Unternehmer seine Agentur von dort aus weiter - ortsunabhängig und mit einem Plus an Lebensqualität. Durch seinen klaren Fahrplan und präzise Anleitungen bietet er speziell Neulingen in der Selbstständigkeit die Möglichkeit, sich ebenfalls ein seriöses und funktionierendes Business aufzubauen.

Gemeinsam zur erfolgreichen Online-Marketing-Agentur mit Leon Thiels Franchise-System

Leon Thiel verfolgt das Ziel, sich selbst zu replizieren und dadurch einen noch größeren Marktanteil zu sichern. Angesichts der weiterhin hohen Nachfrage von mittelständischen Firmen nach seinen Online-Werbeanzeigen ist er allein nämlich nicht in der Lage, den Bedarf des Marktes zu decken. Die Einbindung seiner Franchise-Partner mit einer Beteiligung von etwa zehn Prozent ermöglicht es ihm, die Nachfrage zu befriedigen - eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Das Franchise-Programm strebt eine langfristige Zusammenarbeit an und basiert auf einem White-Label-Ansatz, was bedeutet, dass Gründer ihr eigenes Business unabhängig vom Namen von Leon Thiel führen können.

Ein weiteres Ziel der Kooperation ist es, die Franchise-Partner intensiv auf ihre Tätigkeit vorzubereiten, um die ersten Schritte in ihrer Selbstständigkeit erfolgreich zu meistern. Individuelle Konditionen und Laufzeiten können in einem persönlichen Beratungsgespräch verhandelt werden, um von Anfang an eine solide Vertrauensbasis zu schaffen. Um dabei von Beginn an den Aufbau eines profitablen Unternehmens zu begünstigen, stellt Leon Thiel seinen Partnern jeden Schritt seines eigenen Online-Marketing-Unternehmens detailliert als Leitfaden zur Verfügung und unterstützt sie zusätzlich durch eine persönliche Betreuung bei der Umsetzung. Der Fokus liegt auf der schnellen Kundengewinnung und Skalierung auf die ersten 10.000 Euro monatlich. Zudem werden die Franchise-Partner mit ihrer eigenen Online-Marketing-Agentur in Bezug auf die Kundenzufriedenheit geschult, um einen loyalen Kundenstamm aufzubauen und durch Weiterempfehlungen neue Kunden zu gewinnen.

Dadurch eignet sich das Franchise-Programm auch dafür, um selbst ohne Vorkenntnisse ein erfolgreiches, standortunabhängiges und vor allem seriöses Online-Business führen zu können - und damit unternehmerisch und finanziell einen bedeutenden Schritt nach vorne zu machen. "Mein neues Franchise-System bietet die Grundlage, um endlich den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Ich freue mich darauf, mit jedem einzelnen Partner zusammen Großes zu erreichen", sagt Leon Thiel abschließend.

