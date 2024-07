St. Julian's/Karlsruhe. Deutschland steht im Viertelfinale vor dem wohl größten Härtetest auf dem Weg zum Sommermärchen: Am heutigen Freitag wartet Spanien, das im Gegensatz zu den anderen Titel-Anwärtern mit seinen bisherigen Leistungen im Turnier restlos überzeugt hat. Auch die Deutschen konnten bisher begeistern und so ist die Favoritenrolle heute nicht klar vergeben: Die Quote für einen deutschen Sieg steht bei 2,7, die eines spanischen Sieges bei 2,8.

England ist laut Tipico Quoten weiterhin Favorit für EM-Sieg

Spanien, Deutschland und Frankreich folgen in Schlagdistanz

Schweiz und Türkei mit Außenseiterchancen

Deutschland steht im Viertelfinale vor dem wohl größten Härtetest auf dem Weg zum Sommermärchen: Am heutigen Freitag wartet Spanien, das im Gegensatz zu den anderen Titel-Anwärtern mit seinen bisherigen Leistungen im Turnier restlos überzeugt hat. Auch die Deutschen konnten bisher begeistern und so ist die Favoritenrolle heute nicht klar vergeben: Die Quote für einen deutschen Sieg steht bei 2,7, die eines spanischen Sieges bei 2,8.

Dieses Viertelfinale ist zudem das Duell jener beider Mannschaften, die bislang die meisten Tore bei dieser EM erzielt haben. Dennoch erwarten die Buchmacher eine vorsichtige Partie von beiden Seiten: Die Quote, dass in der Partie weniger als drei Tore fallen steht bei 1,72 und somit einer angenommenen Wahrscheinlichkeit von rund 60%.

Spanien glänzt, England und Frankreich enttäuschen weiter

Die Frage nach dem Turnierfavoriten bleibt auch nach dem Achtelfinale spannend. Am überzeugendsten traten die Spanier auf, die Überraschungsgegner Georgien mit 4:1 besiegten. Die Quote für einen EM-Sieg Spaniens liegt bei 4,8. Während Spanien weiter glänzt, bleiben die Mitfavoriten aus England erneut hinter den Erwartungen zurück. Die "Three Lions" konnten sich nur dank eines spektakulären Fallrückziehers von Jude Bellingham in die Verlängerung retten, wo sie schließlich die Slowakei mit 2:1 besiegten. Dennoch bleiben die Briten Topfavorit bei den Buchmachern, denn die Quote für einen englischen EM-Sieg liegt bei 4,7.

Auch Frankreich taumelte mit einem ernüchternden 1:0 gegen die Belgier in die nächste Runde und durfte sich in dieser EM erst das dritte Tor gutschreiben lassen: Zwei Eigentore des Gegners und ein Strafstoß. Frankreich ist im Viertelfinale trotzdem Favorit gegen Portugal - die Buchmacher setzen die Siegquote von "les Bleus" auf 2,35 und beziffern dabei die Chance, dass die Franzosen mindestens ein Tor schießen auf rund 75% (Quote: 1,32).

Türkei und Schweiz unter den besten Acht

Eine Überraschung gelang der Türkei, die Österreich mit 2:1 besiegte und nun erstmals seit 2008 wieder im Viertelfinale steht. Dort warten die Niederlande als großer Favorit: Die Außenseiter-Quote für einen weiteren Erfolg der Türken liegt in diesem Spiel bei 5,3.

Und schließlich trifft die Schweiz nach einem überzeugenden 2:0 Sieg gegen den amtierenden Europameister Italien im Viertelfinale auf England (Sieg: 2,25) und rechnet sich trotz einer Siegesquote von 3,5 gute Chancen auf das Weiterkommen aus.

Über Tipico:

Tipico ist der führende Sportwettenanbieter in Deutschland und bietet Fans spannende Unterhaltung mit Sportwetten für über 30 Sportarten über www.tipico.de, die Tipico App und in über 1.000 stationären Annahmestellen. Tipico investiert intensiv in die stetige Weiterentwicklung von Technologien, die das Wetterlebnis besser und die Sportwette sicherer machen und legt dabei allerhöchsten Wert auf Spielerschutz.

Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Malta und Tochtergesellschaften u.a. in Karlsruhe wurde 2004 gegründet und beschäftigt inzwischen weltweit über 1.800 Mitarbeiter. Für das Tipico Franchise-Netzwerk arbeiten über 6.000 Menschen in Deutschland und Österreich. Tipico bietet seine Produkte ausschließlich in lokal regulierten Märkten an und ist im Besitz sämtlicher notwendigen behördlicher Erlaubnisse für seine Angebote. Tipico hält unter anderem Erlaubnisse zur Veranstaltung von Sportwetten sowie von virtuellem Automatenspiel in Deutschland. Als integrer Partner des Sports ist Tipico offizieller Partner der Bundesliga und 2. Bundesliga in Deutschland, der easycredit Basketball Bundesliga sowie offizieller Platin Partner des FC Bayern München. Mehr unter http://www.tipico-group.com.

Pressekontakt: Tipico Unternehmenskommunikation presse@tipico.comhttps://www.tipico-group.com/presse

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Tipico