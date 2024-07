Köln. Die Sommerferien in NRW haben begonnen.

Die Sommerferien in NRW haben begonnen. Neben dem Jahresurlaub stehen in den kommenden sechs Wochen für viele Familien Ausflüge und Zeit in der Natur auf dem Programm. Wer dafür noch nach Inspirationen sucht, wird im Programm der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft schnell fündig: Kinderfahrten mit Programm in Köln für die Jüngsten, Kombitickets für Schiffstouren ins Siebengebirge inklusive einer Fahrt mit der Drachenfelsbahn in Königswinter. Oder vielleicht eine Tagestour am romantischen Mittelrhein, entlang unzähliger Burgen und Schlösser an Bord des historischen Schaufelradschiffs GOETHE?

Einmal als tollkühner Pirat in See stechen, mit fabelhaften Wesen singen und tanzen oder auf Spurensuche im Dschungel gehen - auf den Schiffen der KD werden Kinderträume wahr. An drei Terminen in den Sommerferien können Leichtmatrosen von etwa drei bis elf Jahren in Köln in farbenfrohe Welten eintauchen und sich auf jede Menge Überraschungen freuen (10.07., 24.07., 14.08.2024).

Die KD hat ein Konzept erarbeitet, das die Kinderfahrten noch bunter, spannender und vielfältiger macht. Das Motto der jeweiligen Fahrt zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Rahmenprogramm. Alle Aktionen und Spiele an Bord passen ebenso wie die Bühnenshow zum Thema, so dass die kleinen Gäste bereits beim Betreten des Schiffes Teil der Geschichte werden. Ein ganzes Team pädagogischer Betreuerinnen und Betreuer kümmert sich um die Bedürfnisse der Kleinen, auf dass am Ende des Tages jedes Kind glücklich und mit leuchtenden Augen von Bord geht.

Alle Themen und Termine sind auf der Website der KD unter www.k-d.com aufgeführt. Preiswerte Familien- und Gruppentickets sind ebenfalls erhältlich. Besondere Angebote gibt es für Kindertagesstätten, Ferienfreizeiten etc. Auch gastronomisch bietet die KD spezielle Angebote für die kleinen Gäste an Bord. Bei gutem Wetter wird auf dem Freideck gegrillt.

Familien stehen bei der KD generell hoch im Kurs. Neben erschwinglichen Tarifen wie zum Beispiel dem Kinderfestpreis in Höhe von 9 Euro für Kinder von 4 bis 13 Jahren, gültig auf allen Panorama- und Linienfahrten (Kinder unter 4 Jahren fahren kostenlos) gibt es weiterhin jeden Mittwoch den Familientag im gesamten Streckennetz der KD. Pro Erwachsenem können dann bis zu drei Kinder kostenfrei mitfahren. Ebenfalls interessant für Kinder und Familien ist das Kombiticket der KD nach Königswinter mit einer Fahrt mit Deutschlands ältester Zahnradbahn auf den Drachenfels zum Kinderfestpreis von 12 Euro.

Informationen, Tickets und weitere Ideen zu abwechslungsreichen Familienausflügen finden sich auf der Website unter www.k-d.com.

