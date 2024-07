Frankfurt. Die Lufthansa City Center (LCC) landen im aktuellen Service-Ranking des Handelsblatts erneut auf Platz 1.

Damit wird die Franchise-Organisation zum fünften Mal in Folge als Reisebürokette mit der "besten Kundenberatung" in Deutschland ausgezeichnet. Die vom Institut für Service Value durchgeführte Studie untersucht die Fachkenntnisse der Beratenden, deren Lösungskompetenzen sowie das Erscheinungsbild. Insgesamt befragten die Marktforscher knapp 15.000 Kunden und untersuchten in der Kategorie "Reisebüro" sieben Unternehmen.

"Wir sind stolz und erfreut, zum fünften Mal in Folge als 'Beste Kundenberatung' anerkannt zu werden. Dieser Titel ist das Ergebnis kontinuierlicher Verbesserung und Weiterentwicklung. Die großartige Arbeit unserer rund 1.800 Expedientinnen und Expedienten wissen wir sehr zu schätzen!", sagt LCC Chef Markus Orth.

Die Umfrage, die im April 2024 von der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue durchgeführt wurde, befragte 15.061 Kundinnen und Kunden zu 745 Unternehmen aus 40 Branchen. Teilnahmeberechtigt waren diejenigen, die in den vergangenen zwölf Monaten eine Fachberatung bei dem jeweiligen Unternehmen in Anspruch genommen hatten. Insgesamt flossen 36.472 Kundenurteile in die Bewertung ein. Die Befragten konnten Noten von 1 ("ausgezeichnet") bis 5 ("schlecht") in einzelnen Kategorien vergeben, darunter Fachkenntnis der Beraterinnen und Berater, ihre Lösungskompetenz und das Erscheinungsbild. Das Unternehmen, das innerhalb seiner Branche den besten Wert erzielte, wurde mit dem Prädikat "Beste Kundenfachberatung" ausgezeichnet. Die LCC-Büros erzielten einen Mittelwert von 2,26 bei einem Branchenmittelwert von 2,41.

Über Lufthansa City Center

Lufthansa City Center (LCC) ist mit rund 580 Büros in 105 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 5,98 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2023) das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. LCC ist in den Bereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Zur Kette von inhabergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland 280 Büros mit rund 1.800 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt das Reisebüronetzwerk etwa 6.300 Mitarbeiter. Die Franchise-Zentrale Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) ist Hauptgesellschafter der LCC Reisebüro AG, die in Reisebüros investiert. Die Lufthansa City Center sind Mitglied im Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR), dem Deutschen Reiseverband (DRV) und bereits seit 2011 Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche Futouris. Regelmäßig wird Lufthansa City Center von unabhängigen Stellen ausgezeichnet, etwa für den "besten Kundenservice" vom Handelsblatt oder als "bester Mittelstandsdienstleister" von der Wirtschaftswoche.

