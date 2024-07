ARD PROGRAMMDIREKTION ,,Einfach machen" - Revolverheld singt den ARD-Song für die Olympischen Spiele und die Paralympics 2024 in Paris Am 26. Juli starten die Live-Übertragungen von den Olympischen Spielen in Paris im Ersten und in der ARD Mediathek, und die ARD hat nun die perfekte musikalische Begleitung für ihre Sendungen gefunden. ,,Einfach machen" heißt der Song, den die Musikgruppe Revolverheld extra für dieses Großereignis geschrieben hat und der das ARD-Publikum durch die Olympischen Spiele und die Paralympics begleiten wird. Im Bild: Die Gruppe "Revolverheld" (s. ausführliche Pressemeldung von heute) © Simon Stoeckl, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter ARD Podcast und bei Nennung "Bild: © Simon Stoeckl" (S2). ARD-Programmdirektion/Bildredaktion, pressefoto.daserste@ard.de © news aktuell GmbH