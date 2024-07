Frankfurt. Atez Software Technologies, ein führendes Softwareunternehmen mit Sitz in den USA, der Türkei, Deutschland und Großbritannien, wurde zusammen mit seinem Konsortialpartner Verag AG für die Teilnahme an der European Blockchain Regulatory Sandbox ausgewählt. Diese Initiative der Europäischen Kommission zielt darauf ab, Rechtssicherheit für dezentrale technologische Lösungen, einschließlich Blockchain, zu schaffen.

Atez Software Technologies, ein führendes Softwareunternehmen mit Sitz in den USA, der Türkei, Deutschland und Großbritannien, wurde zusammen mit seinem Konsortialpartner Verag AG für die Teilnahme an der European Blockchain Regulatory Sandbox ausgewählt. Diese Initiative der Europäischen Kommission zielt darauf ab, Rechtssicherheit für dezentrale technologische Lösungen, einschließlich Blockchain, zu schaffen.

"Wir freuen uns sehr, an der European Blockchain Sandbox teilzunehmen", sagt Dr. Kenan Güler, CEO von Atez Software Technologies. "Dies ist eine große Herausforderung für uns, die Entwicklung und Implementierung von Blockchain-Technologien in Europa voranzutreiben."

Atez nutzt Blockchain-Technologie und Künstliche Intelligenz, um die zeitraubenden Verfahren im weltweiten grenzüberschreitenden Warenverkehr um rund 80 Prozent zu reduzieren. Mit dieser eigens entwickelten Technologie ist Atez führend in diesem Sektor. Um das internationale Wachstum innerhalb der Europäischen Union zentral zu steuern und zu koordinieren, wurde im Mai dieses Jahres eine Niederlassung in Frankfurt am Main eröffnet.

Über Atez Software Technologies:

Atez Software Technologies wurde 2017 gegründet und ist ein führendes Softwareunternehmen für innovative Blockchain- und KI-basierte Lösungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr. Diese neuartigen und bisher einzigartigen Ansätze sind ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem Atez die globalen Lieferketten effizienter, transparenter und ökologischer gestaltet.

Über die Verag AG:

Die VERAG Spedition AG bietet umfassende Lösungen für Zollangelegenheiten, einschließlich Import, Export und Transitverfahren. Mehr Informationen finden Sie hier.

Pressekontakt: Büro Frankfurt a. Main Atez Software Technologies GmbH Kilian Geiß Email: kilian.geiss@atez.com Tel: +4969505034604

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Atez Software Technologies GmbH