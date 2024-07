Dietzenbach. Nach einem erfolgreichen Debüt in Europa mit Bayern Münchens Stürmer und “Golden Boot“- Gewinner Harry Kane sowie weiteren Premier-League-Spielern in Skechers-Fußballschuhen, startet die Marke in ihre zweite Saison auf dem Platz. Angeführt vom neuen “Evolution Pack“, expandiert Skechers in Märkte weltweit mit einem weltweit wachsenden Sortiment an Fußballschuhen. Erstmals haben Spieler und Spielerinnen aus der ganzen Welt nun Zugang zu dem einzigartigen “Comfort That Performs“ von Skechers.

Die Fußballkollektion von Skechers umfasst drei Elite-Modelle, die in verschiedenen Farbvarianten für Frauen und Männer erhältlich sind und Teil des oben abgebildeten Evolution Packs sind. Mit dem auffälligen gelben Farbton und den schwarzen Akzenten ist das mutige und leuchtende Design garantiert ein Blickfang auf dem Spielfeld.

Der SKX_01, getragen vom weltbekannten Stürmer Harry Kane, beeindruckt in einem markanten Gelbton mit einem pink umrandeten Skechers Performance-Logo auf der Außenseite. Perfekt für präzise Schüsse geeignet, bietet der SKX_01 eine maßgeschneiderte Passform, die Komfort und Ballgefühl auf dem Spielfeld optimiert. Erhältlich in einer flachen (low-top) und einer hohen Version (high-top), bieten diese Elite-Modelle herausragenden Komfort und Unterstützung auf dem Platz.

Der Skechers Razor besticht durch eine lebhafte gelb-schwarze Farbkombination mit einem dunkler werdenden Verlauf beginnend an der Ferse. Perfekt für den Fußballer/die Fußballerin, der/die nach Geschwindigkeitssteigerung auf dem Platz strebt, sorgt der Schuh mit seinem explosiven, von der Laufbahn inspirierten Design für maximale Beschleunigung und Energierückgabe. Er ist außerdem über eine karbonverstärkte Sohle ausgestattet, die während des Spiels für reaktionsschnelle Kraft und Agilität sorgt.

Neben den Elite-Modellen wird Skechers zeitnah ebenfalls Academy-Schuhe einführen, die für alle Spielniveaus maximalen Komfort und Leistung bieten. Zusätzlich wird es Jugend- und Kinderschuhe für die nächste Generation von Spielern geben, die ihren Lieblingsstars nacheifern möchten. Diese Schuhe zeichnen sich durch eine anpassungsfähige Passform und verbesserten Komfort in jedem Paar aus. Beide Ausführungen werden sowohl für Rasen als auch für Kunstrasen verfügbar sein.

Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs und der schnellen Entwicklung der Marke im Fußball sind die Elite-Spieler, die Skechers in ihr Spiel integriert haben. Darunter Mohammed Kudus, der erst kürzlich bei der Marke unterschrieben hat - sowie Harry Kane, Oleksandr Zinchenko, Anthony Elanga, Charles Sagoe Jr. und viele weitere bekannte professionelle Athleten und Athletinnen.

Die Skechers Fußball-Kollektion ist auf den Websites von Skechers, in ausgewählten Skechers-Stores, sowie bei speziellen Fußballhändlern weltweit erhältlich. Fußballfans können exklusive Einblicke in neue Produkte und mehr erhalten, indem sie @skechersfootball auf Instagram und TikTok folgen.

