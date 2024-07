Baden-Baden. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Selva Almada / Am 7. Juli 2024 um 18:20 Uhr in SWR Kultur / Ab 6.

Das Hörspiel "Kein Fluss" nach dem gleichnamigen Roman von Selva Almada erzählt die Geschichte von drei Männern, die in eine fast tödliche Auseinandersetzung geraten, und von einem Fluss, der mehr ist als ein Fluss. Es geht um Männerfreundschaft und -feindschaft, Machismo, die Qualen einer Mutter und das komplexe Verhältnis zwischen Lebenden und Toten sowie Mensch und Natur. SWR Kultur sendet "Kein Fluss" am 7. Juli 2024 um 18:20 Uhr. Ab 6. Juli steht das Hörspiel bereits in der ARD Audiothek zum Download bereit.

Mehr als nur ein Fluss

Drei Männer fahren in der argentinischen Provinz zum Angeln und geraten beim abendlichen Tanzfest im benachbarten Ort fast tödlich mit den Bewohnern aneinander. Warum? Geht es um Männersachen? Frauengeschichten? Hinter dem Konflikt verbirgt sich viel mehr, und auch deshalb ist das dunkle Wasser nicht nur ein Fluss, aus dem riesige Rochen gefischt werden und in dem Männer verschwinden. Die Autorin und Argentinierin Selva Almada erzählt in Rückblenden eine wilde Geschichte, in der vieles mitgeteilt und vielsagend verschwiegen wird.

"Kein Fluss" in SWR Kultur und in der ARD Audiothek

Das Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Selva Almada, aus dem Spanischen von Christian Hansen, ist eine Produktion des SWR. Mit Julian Anatol Schneider, Aljoscha Stadelmann, Sebastian Urzendowsky, Astrid Meyerfeldt, Rainer Bock, Thomas Sarbacher, Lena Urzendowsky, Camille Dombrowsky u. a. Musik: Steffen Schleiermachter, Hörspielbearbeitung und Regie: Ulrich Lampen, Redaktion: Andrea Oetzmann.

