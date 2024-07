Essen. Seit Jahrzehnten ist die R&S Vertriebs GmbH mit Sitz in Essen Experte in Sachen Genuss: Mit einem Sortiment von mehr als 600 Wurst- und Schinken-Spezialitäten sowie Markenfleisch-Produkten ist das Unternehmen führend in Deutschland. Doch statt auf alten Pfaden zu wandern, ist R&S immer auf der Suche nach neuen Konzepten. Diese Philosophie wurde kürzlich erneut mit dem TOP 100 Innovator-Siegel ausgezeichnet.

Innovation gehört seit der Gründung der R&S Vertriebs GmbH zur Betriebs-DNA: Als Gourmetscouts by R&S entdecken die Mitarbeiter auf kulinarischen Reisen bisher in Deutschland unbekannte Produkte und Konzepte, die sie im Team bis zur Marktreife weiterentwickeln. "Wir sagen Ja zum Leben und zu den Chancen, die es uns bietet", erläutert Ingmar Fritz Rauch, Prokurist und Mitinhaber der Albert Rauch GmbH sowie der R&S Vertriebs GmbH. Das bedeutet, dass neue Vorschläge grundsätzlich bejaht werden, statt in alten Denkmustern zu verbleiben. Auf diese Weise werden kreative Ideen, kombiniert mit dem Know-how der Mitarbeiter, zu Innovationen, die Verbraucher schließlich in den Bedientheken deutscher Supermärkte finden können. Die Auszeichnung TOP 100 ehrt besonders mittelständische Unternehmen, deren Innovationskraft zuvor in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren bestätigt wurde. "Es freut uns sehr, in diesem Jahr erneut als TOP 100 Innovator ausgezeichnet zu werden", ergänzt Rauch.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des 9. Deutschen Mittelstands-Summit am 28. Juni 2024 in Weimar statt.

Mit Expertise zum Erfolg

Seit der Entstehung der Gruppe im Jahr 1988 hat sich R&S der Bekanntmachung und dem Vertrieb europäischer Originale auf dem deutschen Markt verschrieben. Ihr Wissen erweitern die Mitarbeiter auf ihren regelmäßigen Reisen zu den Herstellern und Lieferanten. Auch durch unterschiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten vertiefen sie ihr Know-how. So werden die Mitarbeiter beispielsweise zu Fleisch- oder Wurst- und Schinken-Sommeliers ausgebildet. Die so erworbene Expertise vermitteln sie ihren Handelspartnern und in speziellen Schulungen dem Thekenpersonal. Denn gegen den aktuellen Trend vertreibt R&S einen Großteil der Delikatessen über die Bedientheken deutscher Supermärkte. "Der Einkauf an der Theke ist deutlich nachhaltiger und auch informativer für die Konsumenten. Denn unsere Produkte sind erklärungswürdig", erklärt Rauch.

Über TOP 100

Compamedia verleiht seit 1993 jährlich das TOP 100-Siegel an besonders innovative mittelständische Unternehmen. Prof. Dr. Nikolaus Franke hat seit 2022 die wissenschaftliche Leitung. Er ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar ist Mentor von TOP 100. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW.

