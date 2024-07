Stuttgart. Seit der Gründung im Jahr 2007 ist bei PSE - Pharma Solutions Europe, viel passiert.

Seit der Gründung im Jahr 2007 ist bei PSE - Pharma Solutions Europe, viel passiert. Was einst von Rainer Aufrecht als inhabergeführte Einzelunternehmung ins Leben gerufen wurde, hat sich durch organisches Wachstum zu einem führenden Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen in der Landschaft der europäischen Pharmaindustrie entwickelt. Nun markiert die Transformation zur GmbH ein neues Kapitel in einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte.

PSE verfolgt seit über 16 Jahren den ehrgeizigen Geschäftszweck, Kunden aus der pharmazeutischen Industrie mit maßgeschneiderten Lösungen den Markteintritt in Deutschland und anderen ausgewählten Ländern in Europa zu ermöglichen. Dabei agiert das Unternehmen mit einem beeindruckenden Portfolio an innovativen Beratungs- und Dienstleistungen sowie Informationsdatenbanken, die der internationalen Kundschaft in über 20 Sprachen bereitgestellt werden.

Aus anfänglich flachen Geschäftsstrukturen entwickelte sich bei PSE rasch ein Netzwerk hoch spezialisierter Teams, deren interdisziplinäre Schöpfungskraft sich nun in einer modernen Abteilungsstruktur entfaltet. Seit der Umwandlung zur GmbH am 1. April 2024 vertritt Gründer Rainer Aufrecht die PSE GmbH als geschäftsführender Gesellschafter, wobei er von zwei einzelvertretungsberechtigten Prokuristinnen unterstützt wird: Ayse Erdogdu, die seit über zwölf Jahren im Unternehmen tätig ist - jetzt als Abteilungsleiterin des Bereichs Market Access - stellt für Aufrecht mit ihrer Loyalität und Expertise eine tragende Säule von PSE dar. Ihr Engagement hat den Dienstleistungsbereich maßgeblich geprägt und das Unternehmen in neue Höhen geführt. Ebenfalls Prokuristin und in der Unternehmensnachfolge bereits gesetzt ist Nathalie Aufrecht-Strazzanti, die jüngste Tochter des PSE-Gründers, ihres Zeichens Industriekauffrau und Wirtschaftsjuristin. Sie ist bereit, die Vision des Unternehmens weiterzuführen und auszubauen. Aufrechts Wunsch ist es, noch vielen weiteren Generationen durch PSE einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Doch auch der über Jahre herangewachsene, internationale Kundenstamm des Unternehmens freut sich, in Zukunft auf die PSE GmbH als vertrauensvollen Partner setzen zu können.

So stehen bei PSE weiterhin alle Zeichen auf Wachstum: Insbesondere in Schweden und weiteren nordischen Ländern, welche Gründer Rainer Aufrecht auch privat als Segler regelmäßig besucht, soll die Marktpräsenz weiter ausgebaut werden. Sprachlich ist das Unternehmen für die Expansion mit Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Italienisch und Schwedisch sprechenden Teammitgliedern bereits bestens vorbereitet. Das beweist die internationale Ausrichtung des Unternehmens ebenso, wie eine von Aufrecht gern zitierte Anekdote: Ein griechischer Betrieb, der in Deutschland nach einem auf die Pharmaindustrie spezialisierten Beratungsunternehmen, insbesondere im Tender-Management, suchte, erhielt von drei verschiedenen Branchenkollegen innerhalb weniger Tage die Empfehlung, PSE zu beauftragen. Der griechische Geschäftsführer nahm direkt Kontakt auf und bemerkte am Telefon lachend, dass er nun verstanden habe und nicht weiter nach Alternativen suchen werde.

Solch ehrliche Weiterempfehlungen sind lebendiger Beweis für die herausragende Stellung von PSE am Markt sowie das Vertrauen, welches das Unternehmen in der Branche genießt. Laut Aufrecht ist es genau das, was das PSE-Team täglich zu neuen Höchstleistungen antreibt. Doch diesen internationalen Erfolg möchte der nahe Stuttgart ansässige Betrieb nicht für sich behalten. So setzt sich PSE seit 2021 aktiv als Sponsor für die junge Seglerin Violette Dorange, ihr Projekt "Devenir" und den bevorstehenden Start zur Vendée Globe ein und damit auch für die französische Kinderschutzorganisation "Auteuil Apprentis Fondation". Durch die Unterstützung des Segel- und Regattasports zeigt PSE, dass Werte wie Präzision, Resilienz und Innovationskraft nicht nur im pharmazeutischen Geschäftsfeld, sondern auch im Sport einen hohen Stellenwert einnehmen.

So ist die PSE GmbH - jetzt in neuer Gesellschaftsform - mit gewohnter Expertise und einem stetig wachsenden Team bestens gerüstet, um auch in Zukunft eine Schlüsselrolle beim Eintritt in den europäischen Markt einzunehmen und die pharmazeutische Kundschaft zielsicher auf Erfolgskurs zu bringen.

Die PSE ist eine renommierte Unternehmensberatung und führender Anbieter von Informationsdatenbanken, spezialisiert auf europaweite Ausschreibungen, Rabattverträge für Fertigarzneimittel, Tender Management, Market Access und Drug Regulatory Affairs.

Weitere Informationen zur PSE GmbH sowie zu den angebotenen Services finden Sie unter www.pse-team.de.

