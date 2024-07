Hamburg. Als offizielle Premium Partner von Team Deutschland sind EDEKA und Netto Marken-Discount bei der Einkleidung der Team D Athlet:innen in Düsseldorf dabei. Kurz vor den Olympischen Spielen erhalten die Athlet:innen vom 2. bis 15. Juli die Bekleidung für die Olympischen Spiele in Paris. Damit eine ausgewogene Ernährung währenddessen nicht zu kurz kommt und jederzeit für das kulinarische Wohl von Athlet:innen, Trainer:innen und Betreuer:innen gesorgt ist, sind EDEKA und Netto Marken-Discount gleich mit mehreren leckeren Angeboten vor Ort: Freuen dürfen sich die Athlet:innen der Veranstaltung auf die EDEKA Snack-Bar und auf die Team D Müsli-Bar von EDEKA und Netto.

Vorbereitung auf die Olympischen Spiele: Einkleidung von Team D findet Anfang Juli in Düsseldorf statt

EDEKA und Netto Marken-Discount unterstützen Team D Athlet:innen zum Thema ausgewogene Ernährung

Als offizielle Premium Partner von Team Deutschland sind EDEKA und Netto Marken-Discount bei der Einkleidung der Team D Athlet:innen in Düsseldorf dabei. Kurz vor den Olympischen Spielen erhalten die Athlet:innen vom 2. bis 15. Juli die Bekleidung für die Olympischen Spiele in Paris. Damit eine ausgewogene Ernährung währenddessen nicht zu kurz kommt und jederzeit für das kulinarische Wohl von Athlet:innen, Trainer:innen und Betreuer:innen gesorgt ist, sind EDEKA und Netto Marken-Discount gleich mit mehreren leckeren Angeboten vor Ort: Freuen dürfen sich die Athlet:innen der Veranstaltung auf die EDEKA Snack-Bar und auf die Team D Müsli-Bar von EDEKA und Netto.

Der Schluss-Sprint auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris hat offiziell begonnen. Um das komplette Team Deutschland auch in der letzten, heißen Phase vor dem Turnier bestmöglich zu unterstützen, ist der EDEKA-Verbund bei der Einkleidung der Team D Athlet:innen in Düsseldorf vor Ort. Vom 2. bis 15. Juli dürfen sich Athlet:innen an der EDEKA Snack-Bar mit sportlichen-leckeren Eigenmarken-Snacks für Paris eindecken. Eine weitere köstliche Stärkung wartet an der Team D Müsli-Bar von EDEKA und Netto Marken-Discount, wo die offiziellen Team Deutschland Müslis mit leckeren Toppings angeboten werden. Zusätzlich unterstützt EDEKA das Buffet mit Eigenmarkenprodukten wie Soßen, Dips und Ölen.

Nicht nur Athlet:innen profitieren von der Premium Partnerschaft, sondern auch die Kund:innen des EDEKA Verbunds: So sind in den EDEKA-Märkten und Netto-Filialen bundesweit viele Eigenmarkenartikel erhältlich, die mit dem Team Deutschland Partner-Logo gekennzeichnet sind und sich in besonderem Maße für eine ausgewogene Ernährung eignen: Neben frischem Obst und Gemüse, gibt es zum Beispiel Müsli, Nüsse, Reiswaffeln, proteinreichen Skyr und Fisch. Außerdem sind in den letzten Jahren immer wieder exklusive Team Deutschland Produkte in die Regale der Lebensmittelhändler eingezogen. Neuester Zuwachs in diesem Jahr sind die offiziellen Team Deutschland Müslis in den Sorten Bircher-Müsli Heidelbeere und Protein-Knusper-Müsli Schoko-Banane. Und auch über das gesamte Jahr hinweg setzen EDEKA und Netto Marken-Discount, gemeinsam mit den Athlet:innen, immer wieder Impulse für eine ausgewogene Ernährung.

Ausgewogene Ernährung und Sport gehören untrennbar zusammen. EDEKA und Netto Marken-Discount sind Premium Partner von Team Deutschland und begleiten seit 2016 die Athlet:innen aktiv auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Neben der nationalen Partnerschaft wird die sportliche Kooperation bei EDEKA auch auf regionaler Ebene gelebt: Hierzu zählen Kochaktionen in EDEKA-Märkten, sportliche Events und lokale Zusammenarbeiten von Kaufleuten und Athlet:innen. So fördern einige der rund 3.400 selbstständigen EDEKA-Kaufleute seit Jahren Sportler:innen und Sportvereine in ihrer Region. Rund um die Olympischen Spiele 2024 können sich Kund:innen auf den Kanälen von EDEKA und Netto auf vielfältige Social-Media-Aktivierungen, französische Rezeptinspirationen und Gewinnspiele freuen. Live vor Ort warten außerdem sportlich-kulinarische Überraschungen auf Athlet:innen und Fans.

Weitere Informationen zur Partnerschaft mit Team Deutschland unter: https://ots.de/IK9al1 und https://www.netto-online.de/ueber-netto/TeamD.chtm

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, budni oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Netto Marken-Discount im Profil

Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.350 Filialen, rund 87.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,1 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.665 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen: EDEKA-Verbund und Team Deutschland

Der EDEKA-Verbund ist Premium Partner von Team Deutschland. Seit 2016 unterstützt der EDEKA-Verbund das Team Deutschland und gibt gemeinsam mit den Athlet:innen Impulse für eine ausgewogene Ernährung. So findet man auf den Social-Media-Kanälen und auf edeka.de/teamdeutschland die leckeren Team D Erfolgsrezepte der Athlet:innen, die EDEKA für sie kreiert hat und die von Sportler:innen nachgekocht wurden. Darüber hinaus tragen zahlreiche Eigenmarkenprodukte von EDEKA und Netto Marken-Discount das Partner-Logo. Seit Februar 2020 sind mit dem offiziellen Team D Riegel und Team D Kochbuch "Koch dich fit" auch zwei Produkte bei EDEKA erhältlich, die ganz im Zeichen der Partnerschaft stehen. Passend zu den Olympischen Winterspielen 2022 kam ein weiteres Highlight in die EDEKA-Regale und das gleich im Doppelpack: die offiziellen Team Deutschland Snack Balls. 2024 sind - rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Paris - zwei weitere Team D Produkte an den Start gegangen: die offiziellen Team D Müslis.

Pressekontakt: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG Unternehmenskommunikation Tel. 040 / 6377 - 2182 E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edeka

