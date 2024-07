Mainz. Der Hauptstadtkongress 2024 in Berlin war auch in diesem Jahr für die anwesenden Unternehmen ein herausragender Erfolg. Vom 26. bis 28.

Der Hauptstadtkongress 2024 in Berlin war auch in diesem Jahr für die anwesenden Unternehmen ein herausragender Erfolg. Vom 26. bis 28. Juni präsentierte sich der Verbund Pflegehilfe den Besucherinnen und Besuchern. Als Anziehungspunkt für Kliniken und Pflegedienstleister konnte das Unternehmen in drei vollen und produktiven Tagen zahlreiche Termine wahrnehmen und weitere Kongressbesucher spontan an den Stand einladen.

Im Fokus der Gespräche stand die Klinik-Software des Unternehmens, der Entlass-Manager. Mit dem Netzwerk an 35.000 Nachversorgern im System und angesichts des Krankenhauszukunftsgesetzes, welches sich nun in der entscheidenden Phase befindet, war das Interesse überwältigend. Viele Vertreter von Kliniken und Pflegedienstleistern nutzten die Gelegenheit, um sich intensiv über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten digitaler Lösungen zu informieren.

"Wir sind begeistert von der positiven Resonanz und dem großen Interesse am Entlass-Manager," resümiert VP-Gründer Johannes Haas. "Unsere Software kann einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Herausforderungen der Kliniken zu bewältigen und die Effizienz im Entlassmanagement deutlich zu steigern. Für viele Kliniken ist die Digitalisierung die letzte Chance, grüne Zahlen zu schreiben." Ein bemerkenswerter Erfolg des Entlass-Managers ist die Nutzung in über 270 Kliniken deutschlandweit, was zu einer deutlichen Effizienzsteigerung geführt hat. Diese Erfolge motivieren den Verbund Pflegehilfe weiterhin, innovative Lösungen für das Gesundheitswesen zu entwickeln.

Relevant waren in diesem Zusammenhang auch die Erkenntnisse des aktuellen Krankenhaus Rating Reports 2024. Die Lage der Krankenhäuser ist dramatisch und die Insolvenzgefahr für eine große Anzahl an Kliniken ist durchaus real. Vor diesem Hintergrund kann die Krankenhausreform als begrüßenswerter Schritt zur Entlastung der Kliniken betrachtet werden. Der darin verankerte Transformationsfonds kann Kliniken den Weg zur vollen Digitalisierung weiter vereinfachen und damit eine finanzielle sowie personelle Entlastung ermöglichen. Der Verbund Pflegehilfe ist zuversichtlich und setzt sich weiter für ebendiese Entlastung der Kliniken ein.

Verbund Pflegehilfe

Der Verbund Pflegehilfe berät seit 2008 Pflegebedürftige und deren Angehörige kostenlos zu den verschiedenen Angeboten für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Mit über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 1,5 Millionen Gesprächen pro Jahr, betreibt er die größte Pflegeberatung Deutschlands. Alle Informationen finden Sie auch auf www.pflegehilfe.org.

