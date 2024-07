Hagen. Kosmetikstudios stehen oft vor der Herausforderung, sich von der Vielzahl an Wettbewerbern abzuheben.

Kosmetikstudios stehen oft vor der Herausforderung, sich von der Vielzahl an Wettbewerbern abzuheben. Viele bieten ähnliche Dienstleistungen an, was es den Kundinnen schwer macht, eine Entscheidung zu treffen. Doch genau hier liegt die Chance: Wer aktuelle Trends geschickt aufgreift, kann sich als innovativer und einzigartiger Anbieter positionieren.

"Die Kunst besteht darin, saisonale Trends frühzeitig zu erkennen und gezielt in das eigene Angebot zu integrieren", erklärt Banu Suntharalingam, erfahrene Beraterin für Kosmetikstudios und Expertin für Beauty-Marketing. "Um saisonale Highlights wie den 'Summer Glow' erfolgreich zu vermarkten, geht es nicht nur darum, passende Behandlungen anzubieten, sondern diese auch attraktiv zu präsentieren und über die richtigen Kanäle zu kommunizieren." Nachfolgend verrät sie, wie Kosmetikstudios saisonale Trends für sich nutzen.

Strategien zur Umsetzung saisonaler Trends

1. Identifikation von Door-Opener-Behandlungen

Ein effektiver Ansatz, um saisonale Trends wie den 'Summer Glow' zu nutzen, besteht darin, Behandlungen anzubieten, die als sogenannte Door-Opener fungieren. Diese Behandlungen sollten so konzipiert sein, dass sie zu einem attraktiven Preis angeboten werden können und gleichzeitig eine hochwertige Leistung bieten. Dies ermöglicht es Neukunden, das Kosmetikstudio kennenzulernen und erste positive Ergebnisse zu sehen.

2. Ein Beispiel aus der Praxis

Ein praktisches Beispiel für die Umsetzung dieser Strategie ist die 'Summer Glow' Behandlung. Die Idee hinter solchen saisonalen Trends ist es, eine Behandlung zu entwickeln, die wenig Materialeinsatz erfordert, wenig Zeit kostet und dennoch innerhalb eines Termins sichtbare Ergebnisse liefert. So könnte ein Kosmetikstudio etwa eine 'Summer Glow' Behandlung zusammenstellen, die insgesamt 45 Minuten dauert und mit einer zusätzlichen 15-minütigen Beratung kombiniert wird. Eine solche Beratung bietet die Möglichkeit, dass sich die Kundin und die Kosmetikerin kennenlernen, die Kosmetikerin die Haut analysiert und spezifische Bedürfnisse bespricht. Dadurch entsteht eine persönliche Bindung und das Vertrauen wird gestärkt.

2. Kontinuierliche Anpassung an saisonale Trends

Trends sind allerdings nicht nur auf den Sommer beschränkt. Kosmetikstudios können saisonale Trends das ganze Jahr über nutzen. Beispielsweise kann man im Herbst Behandlungen anbieten, die auf die Bedürfnisse der Haut nach dem Sommer eingehen, im Winter feuchtigkeitsspendende und schützende Behandlungen und zu Weihnachten festliche Glow-Behandlungen. Ostern könnte als Anlass für erfrischende und belebende Behandlungen dienen. Es geht darum, zu überlegen, welche Behandlungen bereits im Repertoire sind, die zu diesen saisonalen Themen passen, oder neue Behandlungen und Pakete zu erstellen. Durch die Anpassung des Angebots an die jeweilige Jahreszeit oder spezielle Anlässe können Studios immer wieder neue und spannende Angebote schaffen, die Kunden anziehen und bestehende Kunden zurückbringen.

3. Kundenbindung durch wechselnde Angebote und Reaktivierung von Stammkunden

Die regelmäßige Einführung neuer, saisonal angepasster Behandlungen macht das Angebot für die Kunden spannend und abwechslungsreich. Selbst wenn eine Kundin eine ähnliche Behandlung bereits hatte, kann ein neuer Name und ein neues Thema wie 'Summer Glow' oder 'Winter Radiance' das Interesse erneut wecken. Es ist dabei wichtig, dass die Behandlungen so beworben werden, dass bereits im Namen klar wird, welches Ergebnis oder welcher Wunschzustand erreicht werden soll, zum Beispiel 'Summer Glow', 'Skin Booster', 'Hydrating Skin' oder 'Facelifting'.

Diese Methoden können demnach effektiv genutzt werden, um Stammkunden zu reaktivieren. Indem regelmäßig neue und interessante Behandlungen angeboten werden, finden bestehende Kunden immer wieder einen Anlass, das Studio erneut zu besuchen. Durch saisonale Anpassungen und kreative Behandlungsnamen wird das Angebot ständig erneuert und bleibt für Stammkunden attraktiv.

4. Marketing und Kommunikation

Ein Kosmetikstudio kann noch so attraktive saisonale Behandlungen anbieten - wenn niemand davon mitbekommt, verlaufen alle Bemühungen jedoch im Sand. Umso wichtiger ist es, die saisonalen Trends richtig zu kommunizieren. Wer Behandlungen, wie 'Summer Glow' anbietet, sollte diese ansprechend präsentieren. Das umfasst beispielsweise professionelle Fotos, detaillierte Beschreibungen und Kundenbewertungen, die die positiven Erfahrungen hervorheben. Für die erfolgreiche Vermarktung der Behandlung ist es dabei sinnvoll, verschiedene Marketingkanäle zu nutzen.

Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook sind besonders effektiv, um visuell ansprechende Inhalte zu teilen und eine breite Zielgruppe zu erreichen. Zusätzlich kann man lokale Events und Kooperationen mit Influencern nutzen, um die Reichweite zu erhöhen. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jede Marketingmaßnahme sofort greift und nicht jeder Trend automatisch zu mehr Umsatz führt. Aber durch das kontinuierliche Ausprobieren und Evaluieren verschiedener Trends und Maßnahmen können Studios herausfinden, welche bei ihren Kunden besonders gut ankommen. Mit der Zeit sammeln sie wertvolle Erfahrungswerte, die ihnen helfen, ihre saisonalen Angebote und Marketingstrategien immer weiter zu verbessern und effektiver zu gestalten.

Fazit

Die Implementierung saisonaler Trends wie dem 'Summer Glow' kann Kosmetikstudios helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben und neue Kunden zu gewinnen. Durch die geschickte Kombination aus attraktiven Behandlungen, persönlicher Beratung und gezieltem Marketing können Studios ihre Umsätze steigern und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Über Banu Suntharalingam:

Banu Suntharalingam ist Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic. Gemeinsam mit ihrem Team hilft sie selbstständigen Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios zum geschäftlichen Erfolg. Dabei hat sie sich auf die Kundengewinnung spezialisiert. Weitere Informationen unter: https://beautyholic.de/

