Das afrikanisch-deutsche Führungskräfteprogramm AGYLE (African German Young Leaders in Business) geht in die vierte Runde. Eine internationale Jury hat aus über 500 Bewerbungen 40 junge Führungspersönlichkeiten aus Äthiopien, Ghana, Ruanda, Senegal und Tunesien sowie Deutschland ausgewählt, die nun Teil des AGYLE-Netzwerks werden. Ziel des Programms ist es, junge Führungspersönlichkeiten aus Afrika und Deutschland zusammenzubringen, um die Kooperation über Kontinente hinweg zu fördern und gemeinsam an globalen Herausforderungen der Zukunft zu arbeiten.

Unter den ausgewählten Führungskräften ist eine Sozialunternehmerin aus Ruanda, die mit ihrem Unternehmen den Zugang zu Gesundheitsdiensten und nachhaltigen Hygieneprodukten für Frauen und Mädchen revolutioniert, sowie ein ghanaischer Unternehmer, der die am schnellsten wachsende PET-Recycling- und Verarbeitungsanlage des Landes leitet. Zusätzlich bereichert ein deutscher Gründer das Programm mit der ersten impact-orientierten Recyclingplattform, die Anreize für eine zirkuläre Wirtschaft schafft. Insgesamt setzt sich die Gruppe überwiegend aus Gründer:innen zusammen, die mehrheitlich aus den Bereichen nachhaltige Landwirtschaft und Umwelttechnologie kommen.

Die 40 Führungskräfte des AGYLE Jahrgangs 2024, die dem Innovationsreichtum ihres Landes ein Gesicht geben, werden hier agyle-programme.com vorgestellt.

Almuth Dörre, Leitung strategische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung, sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit der Young Leader: "Durch das AGYLE-Programm vernetzen sich junge Führungskräfte aus Afrika und Deutschland, um gemeinsam die Herausforderungen auf dem Weg hin zur Kreislaufwirtschaft zu adressieren. Hier entsteht ein Netzwerk, das Ideenreichtum und Kreativität vereint. Gemeinsam arbeiten wir an einer ressourcenschonenden und zirkulären Zukunft."

"AGYLE zeigt, dass Afrika ein Kontinent der Chancen und Innovationen ist. Die jungen Führungskräfte, die wir ausgewählt haben, sind dynamische und kreative Köpfe, die viel Potenzial haben. Wir sind stolz darauf, mit diesem Programm den Austausch zwischen deutschen und afrikanischen Führungskräften zu fördern und langfristige Partnerschaften zu stärken," sagt Dr. Philipp Mehne, Geschäftsführer von Deutschland - Land der Ideen.

AGYLE Veranstaltungswoche im September 2024 in Berlin

Das Jahresthema von AGYLE 2024 lautet "Circular Economy - Wie junge Führungskräfte die Transformation mitgestalten". Unter diesem Motto trifft sich der aktuelle Führungskräfte-Jahrgang vom 15. bis 20. September 2024 in Berlin. Im Mittelpunkt stehen interdisziplinärer Austausch, Matchmaking-Formate, Impulse von Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik sowie die Weiterentwicklung von Führungskompetenzen.

Über das AGYLE Netzwerk

Das jährlich wachsende Netzwerk umfasst aktuell 160 junge Führungspersönlichkeiten aus Äthiopien, Ghana, Ruanda, Tunesien, Senegal und Deutschland und spiegelt die Vielfalt zukunftsrelevanter Akteure und Branchen wider. AGYLE wird seit 2021 von der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) durchgeführt. Weitere Informationen zum Programm und den Mitgliedern des AGYLE-Netzwerks finden Sie unter agyle-programme.com.

Über die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung

Die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) ist die zentrale Anlaufstelle der Entwicklungszusammenarbeit für die deutsche und europäische Wirtschaft. Sie fördert gezielt Partnerschaften in Ländern des Globalen Südens. Mit ihrem internationalen Netzwerk aus Expert:innen bietet die AWE Beratung zu Förderung, Finanzierung und Projektentwicklung an und stellt weltweit Kontakte her.

Die AWE gehört zum Business & Development-Netzwerk Partners in Transformation des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Mit Finanzierung des BMZ wird die AWE von zwei starken Partnern getragen: der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und der DEG Impulse gGmbH.

Über die Initiative "Deutschland - Land der Ideen"

2006 anlässlich der Fußball-WM von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft gegründet ist Deutschland - Land der Ideen die Plattform für gute Ideen. Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft realisiert Deutschland - Land der Ideen Ideenwettbewerbe, Publikationen, Ausstellungen, virtuelle Formate und internationale Dialoge.

Pressekontakt: Deutschland - Land der Ideen Tel.: 030/206459-0 hello@agyle-programme.com agyle-programme.com

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Deutschland - Land der Ideen