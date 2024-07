Amsterdam/Berlin. Mollie, einer der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleister in Europa, kooperiert mit Riverty, Teil der Bertelsmann Gruppe und einer der führenden Finanzlösungsanbieter unter anderem für Buy Now, Pay Later (BNPL) Services. Mit dem heutigen Tag haben Kunden von Mollie dadurch die Möglichkeit, mit einem Zahlungsziel von maximal 30 Tagen zu bezahlen. Die neue Zahlungsmethode trägt dazu bei, die Konversionsraten für E-Commerce-Händler:innen zu optimieren und Zahlungsprozesse weiter zu vereinfachen.

Riverty ergänzt die bestehenden Zahlungsmethoden von Mollie durch seinen nahtlosen End-to-End BNPL-Service, der jeden Aspekt des Zahlungsprozesses abdeckt - von der Auswahl der Bezahlmethode über die Rechnungserfassung bis hin zu Zahlungserinnerungen und möglichem Inkasso.

Kund:innen von Mollie können Endverbraucher:innen jetzt eine zusätzliche Option zur nachträglichen Bezahlung anbieten, mit einer Zahlungsfrist von bis zu 30 Tagen.

Die Zahlungsmethode trägt dazu bei, Conversions zu optimieren und den Zahlungsprozess für Händler:innen weiter zu vereinfachen.

Die Services von Riverty werden ab heute für alle Kund:innen von Mollie in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien verfügbar sein.

Nahtlos in das Mollie Dashboard integriert

Dank der Partnerschaft mit Riverty kann Mollie nun erneut sein Angebot an BNPL-Zahlungsmethoden ausweiten - auf jetzt nicht weniger als 30 verschiedene Zahlungsarten. Die Services von Riverty sind nahtlos in die Lösung von Mollie integriert und können von Online-Shops und E-Commerce-Portalen mit nur wenigen Klicks in ihrem Mollie Dashboard genutzt werden.

Starke Unterstützung für Händler:innen

Als zuverlässiger Zahlungsanbieter steht Riverty für finanzielle Sicherheit und stellt Händler:innen und ihre Marken immer an erste Stelle. Der nahtlose End-to-End-BNPL-Service umfasst jeden Aspekt des Zahlungsprozesses - von der Auswahl der Bezahlmethode über die Rechnungserfassung bis hin zu Zahlungserinnerungen und potenziellem Inkasso. Das Unternehmen ermöglicht, den eigenen Markenauftritt an verschiedenen Berührungspunkten mit dem Verbraucher zu individualisieren. So steht die Marke von Händler:innen immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Dieser Ansatz festigt die Kundenbindung und ist Grundlage für den Aufbau einer starken Markenpräsenz.

"Riverty ist ein anerkannter BNPL-Anbieter, der sich besonders auf den europäischen Markt konzentriert. Wir bei Mollie haben denselben Fokus, so dass unsere Ambitionen gut zusammenpassen", sagt Koen Köppen, CEO von Mollie. "Im vergangenen Jahr haben wir große Fortschritte gemacht, um unser Produktangebot noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden abzustimmen. Die Einführung von Mollie Terminal und Mollie Invoicing sind gute Beispiele dafür. Indem wir nun Riverty als Zahlungsanbieter hinzufügen, können E-Commerce-Unternehmen ihren Kunden noch mehr Freiheit im Zahlungsprozess bieten."

"Der Zusammenschluss mit Mollie unterstreicht unsere Mission, Händler:innen dabei zu helfen, ihrem Markenkern treu zu bleiben und gleichzeitig Kund:innen leichter zur Conversion zu bringen und zu binden", sagt Jörg Schnelle, Chief Commercial Officer bei Riverty. "Wir freuen uns daher, mit einem ehrgeizigen und serviceorientierten Fintech-Unternehmen wie Mollie zusammenzuarbeiten, um genau dies zu ermöglichen."

