Hameln. Als Spezialist für den Vertrieb von Glasfaser bietet die United Promotion GmbH Verkaufsprofis und Quereinsteigern eine selbstbestimmte Tätigkeit mit profitablen Verdienstmöglichkeiten. Darüber hinaus bieten die Gründer und Geschäftsführer Ali Türüt und Patrick Grabowski ihren Mitarbeitern jetzt die Chance, von den attraktiven Vorteilen einer Mitgliedschaft in vier exklusiven Clubs zu profitieren. Was die einzelnen Clubs auszeichnet, welche Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllt werden müssen und was die Mitglieder erwartet, verraten die Vertriebsexperten in diesem Artikel.

Als Spezialist für den Vertrieb von Glasfaser bietet die United Promotion GmbH Verkaufsprofis und Quereinsteigern eine selbstbestimmte Tätigkeit mit profitablen Verdienstmöglichkeiten. Darüber hinaus bieten die Gründer und Geschäftsführer Ali Türüt und Patrick Grabowski ihren Mitarbeitern jetzt die Chance, von den attraktiven Vorteilen einer Mitgliedschaft in vier exklusiven Clubs zu profitieren. Was die einzelnen Clubs auszeichnet, welche Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllt werden müssen und was die Mitglieder erwartet, verraten die Vertriebsexperten in diesem Artikel.

Kaum ein Bereich bietet Berufsanfängern und Quereinsteigern in kurzer Zeit so attraktive Verdienstmöglichkeiten wie der Vertrieb. Vor allem im Direktvertrieb haben Verkäufer die Chance, binnen weniger Wochen große Erfolge und damit ein lukratives Einkommen zu erzielen. Doch wer im Vertrieb erfolgreich werden möchte, braucht einen Arbeitgeber, der unterstützt, fördert und begleitet. Mitarbeiter der United Promotion GmbH können sogar noch mehr als das erwarten. Denn neben ausgezeichneten Karriereperspektiven, einem überdurchschnittlichen Gehalt und größtmöglicher Selbstbestimmtheit bieten die Gründer und Geschäftsführer Ali Türüt und Patrick Grabowski ihren Vertriebsmitarbeitern jetzt noch etwas ganz Besonderes: Basierend auf ihrem jeweiligen Leistungsniveau erhalten ihre Vertriebsmitarbeiter die Chance, Mitglied in einem von vier exklusiven Clubs zu werden. "Wir wollen die herausragende Leistung unserer Mitarbeiter honorieren und sie dazu motivieren, täglich besser zu werden", erklärt Ali Türüt.

"Dafür haben wir vier exklusive Clubs für die Besten der Besten ins Leben gerufen, die ihre Mitglieder mit attraktiven Vorteilen und lukrative Prämien belohnen", ergänzt sein Geschäftspartner Patrick Grabowski. Als Experten für Direktvertrieb von Glasfaserverträgen bieten sie Verkaufsprofis und Quereinsteigern eine profitable und selbstbestimmte Arbeit im Bereich der Glasfaserberatung mit umfangreichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die United Promotion GmbH ist seit ihrer Gründung im Jahr 2008 stark gewachsen und gilt in Deutschland als Marktführer in der Glasfaserbranche. Ihre knapp 600 Vertriebsmitarbeiter werden nicht nur mit attraktiven Gehältern am großen Erfolg des Unternehmens beteiligt, sondern außerdem für ihre individuellen Erfolge belohnt.

Exklusive Clubs für Top-Performer - von Silber bis Diamant

Um ihre Top-Performer zu motivieren und gleichzeitig den Teamgeist durch spezielle Events zu stärken, hat die United Promotion GmbH neue exklusive Clubs ins Leben gerufen. Neben vielen Vorteilen, wie beispielsweise dem Zugang zu exklusiven Events, profitieren die Mitglieder auch von besonderen Anerkennungen, basierend auf ihrem Leistungsniveau. Vertriebler, die weitere Vertriebstalente anwerben, können ebenfalls mit attraktiven Prämien rechnen. Zudem haben sie die Chance, Mitglied im exklusiven Club für Top-Performer zu werden. "Die Mitglieder unseres Clubs gehören zu den Besten der Besten und können auf vier verschiedenen Rängen einsteigen: Silber, Gold, Platin und Diamant", verrät Geschäftsführer Ali Türüt.

Um eine Jahresmitgliedschaft im Silber-Status zu erreichen, müssen Vertriebler mindestens 750 Verträge im Jahr abschließen, für den Gold-Status sind 1.500 Aufträge erforderlich. In beiden Kategorien erhalten die Mitglieder eine Auszeichnung sowie einen Keychain und eine Anstecknadel in der jeweiligen Status-Farbe. Darüber hinaus profitieren sie von dem Zugang zur VIP-Club-Lounge während des jährlichen Sommer- und Weihnachtsfestes sowie der Teilnahme an einem speziellen Event, das einmal im Jahr stattfindet und Clubmitgliedern im Silber- und Gold-Status vorbehalten ist. "Um den Status zu halten, müssen die Mitglieder ihre Ziele von 750 beziehungsweise 1.500 Aufträgen jährlich wieder erreichen", erklärt Patrick Grabowski.

Hervorragende Leistungen werden mit Prämien im fünfstelligen Bereich belohnt

Auf Vertriebler, die es einmalig schaffen, sogar 3.000 oder 5.000 Neukundenaufträge einem Jahr zu realisieren, warten lebenslange Mitgliedschaften im Club-Status Platin oder Diamant. Die Mitglieder der Lifetime Clubs erwarten neben allen Vorzügen, die der Silber- und Gold-Status auch bietet, die Teilnahme an einem besonderen Event, das ausschließlich für Inhaber des Platin- oder Diamant-Status stattfindet. "Darüber hinaus können sich unsere Top-Performer, die das Jahresziel von 3.000 oder sogar 5.000 Aufträgen erreichen, auf individuelle, von der Geschäftsführung ausgewählte Überraschungen mit Werten im fünfstelligen Bereich freuen", so Ali Türüt. Denn die United Promotion GmbH hält für jedes Platin Mitglied ein Budget von wenigstens 10.000 Euro und für jedes Diamant-Mitglied sogar von mindestens 25.000 Euro bereit, um die Leistung der Vertriebler mit einer speziellen Überraschung anzuerkennen.

"Die Idee hinter diesen Clubs ist es, herausragende Leistungen zu belohnen und die Mitarbeiter dazu zu inspirieren, ihre besten Fähigkeiten einzusetzen", erklärt Patrick Grabowski, "Gleichzeitig fördern diese Clubs durch verschiedene Veranstaltungen das Gemeinschaftsgefühl und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams." Damit ergänzt die United Promotion GmbH, die als einer der Top-Arbeitgeber der Branche zählt, die lukrativen Verdienstmöglichkeiten ihrer Vertriebler um attraktive Vorteile, die sie deutlich von anderen Unternehmen im Direktvertrieb abheben. Menschen mit Macher-Mentalität, die Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildungen legen und davon träumen, ihr eigener Chef zu sein, bieten Ali Türüt und Patrick Grabowski große Chancen und spannende Perspektiven.

Sie wollen als Profi oder Quereinsteiger im Direktvertrieb von attraktiven Verdienstmöglichkeiten, Mitgliedschaften in exklusiven Clubs und einem hohen Maß an Selbstbestimmtheit profitieren? Dann bewerben Sie sich jetzt bei Ali Türüt und Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH!

Pressekontakt: United Promotion GmbH Vertreten durch: Ali Türüt, Patrick Grabowski https://www.united-promotion.euinfo@united-promotion.eu Pressekontakt: Ruben Schäfer redaktion@dcfverlag.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: United Promotion GmbH