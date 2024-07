Köln. Nach fünf Jahren an der Spitze von RTL Data als Chief Data & Analytics Officer von RTL Deutschland hat sich Karin Immenroth dazu entschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Unter der Führung von Karin Immenroth entwickelte sich RTL Data zu einem zentralen Competence Center für alle Datenthemen wie Datenarchitektur, Data Governance, Data Products sowie Research und Analytics. Ihre Arbeit prägte maßgeblich die Datenstrategie von RTL Deutschland, unterstützte Geschäfts- und Entscheidungsprozesse und trieb die Transformation des Unternehmens voran. Innovative Technologien und fortschrittliche KI- und Datenlösungen, wie das unternehmensweite Reporting Center und der RTL Deutschland ChatGPT, wurden unter ihrer Ägide eingeführt. Sie hat darüber hinaus eine Data Governance implementiert, um Datenqualität und -sicherheit zu gewährleisten, sowie die technologische Datenarchitektur in Zusammenarbeit mit Tech-Partnern aufgebaut und weiterentwickelt. Des Weiteren fungiert ihr Bereich RTL Data als Competence-Center für den Crossmedia-Vermarkter Ad Alliance. Die 44-Jährige wechselt Ende des Jahres in eine Führungsposition zur Mediaplus Group. Ihre Nachfolge wird zu einem anderen Zeitpunkt bekannt gegeben.

Matthias Dang, Chief Commercial, Technology & Data Officer von RTL Deutschland "Karin hat in den vergangenen Jahren unsere Datenkompetenz entscheidend vergrößert. Mit dieser Stärke können wir unsere zwei strategisch zentralen Aufgaben als Anbieter von Must-see Content, nämlich Protect des linearen Kerngeschäftes und Boost als Transformation mit maximaler Kraft und Fokus in die Zukunft, supporten und vorantreiben. Karin hat in den vergangenen Jahren herausragend dazu beigetragen, dass wir die wettbewerbsentscheidenden Themen Data und Künstliche Intelligenz auf-, ausgebaut und tief in unserem Unternehmen verankert haben. Sie sind mittlerweile fester Bestandteil unserer DNA. Wir danken Karin ganz herzlich für ihre großartigen Leistungen für RTL und wünschen ihr das Beste für ihre berufliche und persönliche Zukunft."

Karin Immenroth: "Nach fünf wunderbaren Jahren bei RTL Deutschland und einer intensiven Zusammenarbeit mit fantastischen, innovativen und kreativen Kolleg:innen ist es für mich an der Zeit, noch einmal einen anderen Weg einzuschlagen. Die Chance, an globalen Datenthemen interkulturell zu arbeiten, möchte ich sehr gerne wahrnehmen. Die neue Aufgabe gibt mir auch die Gelegenheit, wieder stärker mit Kunden zu arbeiten, denn ich habe in den vergangenen Jahren das Pitchgeschäft und die Agenturdynamik vermisst. Ich möchte mich für die großartigen Möglichkeiten, das Vertrauen und bei allen Kolleg:innen auf unserem gemeinsamen Weg bis dahin bei RTL Deutschland herzlich bedanken und bleibe freundschaftlich verbunden. "

Vor ihrer Karriere bei RTL war Karin Immenroth Chief Analytics Officer und Geschäftsführerin der [m]Science GmbH, der zentralen Markt- und Medienforschung der GroupM Deutschland. Die Datenexpertin verfügt über Master Abschlüsse in Wirtschaftsinformatik und Kommunikationswissenschaften.

