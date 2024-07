Nürnberg. Wer braucht schon andere Discounter, wenn man bei NORMA die besten Preise bekommt und zusätzlich noch die Rabatt-Coupons der Konkurrenz nutzen kann.

Wer braucht schon andere Discounter, wenn man bei NORMA die besten Preise bekommt und zusätzlich noch die Rabatt-Coupons der Konkurrenz nutzen kann. Ab sofort können die Kundinnen und Kunden des fränkischen Lebensmittel-Händlers noch mehr sparen, indem sie die Gutscheine der EM Spar-Party von ALDI SÜD einfach beim nächsten Einkauf bei NORMA einlösen. Richtig gehört: ALDI-Gutschein einpacken und direkt zur nächsten NORMA-Filiale gehen und sparen!

Die NORMA-Spar-Aktion gilt noch während der gesamten Fußball-Europameisterschaft und garantiert besonders günstige Preise auf alles, was es zur perfekten EM-Party braucht. Egal, ob Chips, Grillgut oder die passenden Getränke. Auch darüber hinaus lassen sich die Coupons von ALDI SÜD auf fast das gesamte NORMA-Sortiment anwenden. Ein Besuch der mehr als 1.300 NORMA-Filialen in ganz Deutschland reicht also, um echt günstig in EM-Stimmung zu kommen. Alle anderen Discounter sitzen dann auf der Ersatzbank!

Anpfiff zur Spar-Party bei NORMA

Ab einem Einkaufswert von 40 Euro können Kundinnen und Kunden einen Rabatt-Gutschein des Wettbewerbers in den Filialen von NORMA einlösen. Die Coupons gelten dabei für das gesamte Sortiment - ausgenommen sind lediglich Pfand, Tabakwaren, Artikel mit Buchpreisbindung, Gutschein- und Guthabenkarten.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

