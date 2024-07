Köln. Wenn es um Football, Darts oder Fußball geht, macht ihr kaum jemand etwas vor! RTL-Moderatorin Jana Wosnitza hat ihre Sport-Leidenschaft zum Beruf gemacht - und sich damit einen echten Kindheitstraum erfüllt. Die gebürtige Kölnerin ist derzeit Teil des NFL-Moderations-Teams.

Wenn es um Football, Darts oder Fußball geht, macht ihr kaum jemand etwas vor! RTL-Moderatorin Jana Wosnitza hat ihre Sport-Leidenschaft zum Beruf gemacht - und sich damit einen echten Kindheitstraum erfüllt. Die gebürtige Kölnerin ist derzeit Teil des NFL-Moderations-Teams.

Mit missglückten Pässen, ausgetüftelten Laufrouten oder der effektivsten Defense-Strategie kennt sich die 30-jährige Moderatorin vermutlich besser aus als die meisten Experten des Landes. Im Herbst 2024 stellt sich Jana Wosnitza allerdings einer völlig neuen Herausforderung: Die Rheinländerin tauscht die großen Stadien gegen die Kölner Schillerallee ein. Die Moderatorin feiert ihr Debüt bei der RTL-Familienserie "Unter uns" (Folge 7484, TV-Ausstrahlung 24.10.2024).

Dass das ausgerechnet in dem Jahr passiere, in dem die tägliche Serie ihr 30-jähriges Bestehen feiere, sei natürlich umso schöner: "'Unter Uns' ist im deutschen Fernsehen eine Instanz. Nicht umsonst gibt es die Serie seit 30 Jahren. Für mich als Kölnerin ist es schön, dass 'Unter uns' sowohl in Köln gedreht wird als auch in Köln spielt. Bei Außenszenen erkennt man doch immer bekannte Ecken der Stadt wieder", freut sich die RTL-Moderatorin über ihr bis dato aufregendstes Auswärtsspiel.

Inhaltlich tritt Jana Wosnitza so in Erscheinung, wie man es erwarten würde: Mit einem Mikrofon in der Hand! Die Sportjournalistin fühlt im Rahmen eines Serien-Interviews den "Unter uns"-Einsteigern Luis Moll (Maximilian "Ace" Asbeck) und Nikolaus Lessky (Lenny Darber), auf den Zahn. Zwei aufstrebende Footballspieler, die in den USA dem großen Traum hinterherjagen, Superstars zu werden. Beide werden in Folge 7428, am 5.8.2024 im TV ausgestrahlt.

Vor der Kamera stehen und unter Druck funktionieren müssen? Für Jana Wosnitza im Grunde genommen Berufsalltag. Doch hilft ihr ihre Erfahrung auch in Sachen Schauspielerei?

"Eine Kamera vor der Nase bringt mich per se nicht aus dem Konzept, das hilft schon einmal. Aber: Schauspiel ist ein Handwerk, das man lernen muss. Beide Berufe, Moderation und Schauspiel, sind nicht miteinander zu vergleichen. Deshalb war ich auch sehr gespannt und voller Vorfreude als mich die Anfrage erreichte. Bei den Sportübertragungen moderiere ich immer Live-Sendungen, ich habe also genau einen Take. Wenn mal was nicht so rund läuft, muss man improvisieren und spontan reagieren. Im Schauspiel ist es das genaue Gegenteil. Man hat ein Drehbuch, es gibt Texte, jede Szene ist minutiös geplant, man kann öfters ansetzen", so Jana Wosnitza.

Ob Jana Wosnitza Ace und Lenny spannende Antworten entlocken konnte, erfahren die Fans im Oktober 2024.

Ein ausführliches Interview mit Jana Wosnitza finden Sie unten.

"Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es www.rtl-uhd.de.

Interview mit Jana Wosnitza

Fußball, Darts, Football und das Tanzen (Zweitplatzierte bei "Let's Dance" 2024): In Deinem Leben dreht sich praktisch alles um Sport. Wurde Dir diese Leidenschaft ein Stück weit in die Wiege gelegt?

Jana Wosnitza: "Ich kann mich an ein Leben ohne Sport nicht erinnern. Ich habe schon als Kind viel Sport gemacht, Tennis, Leichtathletik, Judo. Es gab nichts, was ich nicht ausprobiert habe. Mein Vater hat mich auch schon früh mit ins Stadion beim 1. FC Köln genommen. Sport war schon immer ein großer Teil in meinem Leben."

Wenn man Dir die Pistole auf die Brust setzen würde: Für welche Sportart würdest Du Dich entscheiden? Worauf könntest Du am wenigsten verzichten?

Jana Wosnitza: "Das ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Es ist genau das, was ich am Sport liebe - die Vielfalt. Ich bin ein großer Fan von den vermeintlich kleineren Sportarten, die vom König Fußball überschattet werden. Das sind echte Schätze und kriegen leider viel zu wenig Beachtung und Aufmerksamkeit. Es macht mir gerade als Sportmoderatorin eine große Freude, weil es mehr Möglichkeiten und Freiheiten bietet. Nichtsdestotrotz entscheide ich mich für den Fußball als meine Leidenschaft, auf die ich nicht verzichten kann. Fußball hat mich zu meinem Job gebracht. Es war die Liebe zu dieser Sportart, die mich dazu angetrieben hat, Sportmoderatorin zu werden."

Kannst Du dir vorstellen, dass Jana Wosnitza fester Bestandteil des Schauspiel-Kosmos wird?"

Jana Wosnitza: "Ich bin keine gelernte Schauspielerin und überlasse das lieber denen, die es können. Aber wer weiß, vielleicht finde ich ja Gefallen daran, aber Stand jetzt bleibe ich lieber bei der Moderation."

Die Sport-Medien-Welt könnte man durchaus als Männerdomäne bezeichnen. Hast Du schon mal den ein oder anderen dummen Spruch gedrückt bekommen, weil Du mehr über Fußball und Co. wusstest als die Männer?

Jana Wosnitza: "Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich als Frau mit Wissen über Sport glänze. Eher im Gegenteil männliche Freunde und Familienmitgliedern genießen es sehr, dass ich ein Bundesliga-Grillen mache oder nach dem nächsten Stadion-Besuch frage und ich bin auch diejenige, die die Karten und den Tag organisiert. Ich rede auch privat wahnsinnig gerne über Football, Fußball oder Darts und stoße da nie auf Gegenwind."

