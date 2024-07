Borgo Valsugana (IT). Vom 21. bis 28. Juli 2024 bringt die 24.

Vom 21. bis 28. Juli 2024 bringt die 24. Internationale Jugendfeuerwehrbegegnung des Weltfeuerwehrverbandes CTIF Jugendfeuerwehr-Begeisterte aus 22 Nationen nach Italien. Als "Team Deutschland" nehmen die Gruppen der Jugendfeuerwehr Oberneukirchen (Bayern), der Jugendfeuerwehr Kummer (Mecklenburg-Vorpommern) und der Jugendfeuerwehr Magdeburg-Olvenstedt (Sachsen-Anhalt) teil.

Im Rahmen der einwöchigen Veranstaltung in Borgo Valsugana in der Provinz Trentino erleben die Jugendlichen und ihre Fans unter anderem eine Lagerolympiade, eine Präsentation der Nationen als Bühnenprogramm, eine Ausstellung der Nationen und viele Gelegenheiten, Freundschaften mit den Kameradinnen und Kameraden aus anderen Ländern zu knüpfen. Einer der Höhepunkte wird die Jugendfeuerwehr-Weltmeisterschaft sein, in der die besten 56 Teams aus den 22 Ländern antreten.

"Allein die Teilnahme an diesem spektakulären Ereignis ist ein einmaliges Erlebnis für die Jugendlichen und ihre Begleitung", betont Jörn-Hendrik Kuinke, stellvertretender Bundesjugendleiter und Vorsitzender der Internationalen Jugendleiterkommission. "Nach monatelangem Training können sie nun zeigen, was in ihnen steckt und Einsatz und Teamgeist beweisen. Darüber hinaus ist die internationale Atmosphäre dieser Jugendbegegnung eine großartige Erfahrung."

Der Internationale Bewerb des CTIF ist ein zweiteiliger Wettbewerb nach internationalen Regeln. Im feuerwehrtechnischen A-Teil ist eine Löschübung mit Hürden zu absolvieren, der sportliche B-Teil ist ein 400-Meter-Staffellauf mit kleinen Aufgaben für die insgesamt neun Läufer/-innen. Alle zwei Jahre treffen sich die besten Jugendfeuerwehr-Teams des Weltfeuerwehrverbandes CTIF und messen sich im internationalen Vergleich.

Der Austragungsort der 25. Internationalen Jugendfeuerwehrbegegnung im Jahr 2026 steht ebenfalls bereits fest: Berlin! Vom 19. bis 26. Juli 2026 werden mehr als 3.500 Feuerwehrbegeisterte aus aller Welt in der deutschen Hauptstadt erwartet, wenn neben der Jugendfeuerwehrbegegnung auch die 18. Internationalen Feuerwehrwettbewerbe stattfinden.

Hintergrund

Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 350.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in mehr als 18.000 Jugendfeuerwehren und rund 6.000 Kindergruppen aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft.

Das 1900 in Paris gegründete Comité Technique International de Prévention et d'Extinction du Feu, kurz: CTIF, ist der internationale Feuerwehrverband. Darin sind die Feuerwehren von fast 40 Nationen organisiert. Vorsitzender der 1973 gegründeten Internationalen Jugendleiterkommission ist aktuell der stellvertretende Bundesjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr, Jörn-Hendrik Kuinke.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://jugendfeuerwehr.de/aktionen-events/weltmeisterschaft-2024

Das Presseteam der Deutschen Jugendfeuerwehr ist live vor Ort und stellt gern jederzeit Bildmaterial und Informationen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie Kontakt auf unter presse@jugendfeuerwehr.de.

Pressekontakt: Deutsche Jugendfeuerwehr Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christine Hepner Telefon: 030-28 88 48 822 hepner@jugendfeuerwehr.de Instagram: @deutsche_jugendfeuerwehr Facebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuer

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)