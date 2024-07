Frankfurt. Die ständigen Nachrichten über die aktuellen Entwicklungen mit ihren Chancen und Krisen, gerade auch in Bezug auf Inflation und Zinsentwicklung, Zukunftsvisionen und transformatorischen Prozessen bringen viele Menschen zum Nachdenken über die Absicherung ihres Geldes oder Vermögens. Auch die Zentralbanken denken an morgen und reagieren entsprechend: Seit etwa anderthalb Jahren haben sich ihre Gold-Ankäufe verdreifacht und damit den Goldkurs in diesem Jahr von einem Allzeithoch zum nächsten getrieben.

Langfristiger Wertzuwachs

Diversifizierung für einen Teil des Anlagevermögens

Die ständigen Nachrichten über die aktuellen Entwicklungen mit ihren Chancen und Krisen, gerade auch in Bezug auf Inflation und Zinsentwicklung, Zukunftsvisionen und transformatorischen Prozessen bringen viele Menschen zum Nachdenken über die Absicherung ihres Geldes oder Vermögens. Auch die Zentralbanken denken an morgen und reagieren entsprechend: Seit etwa anderthalb Jahren haben sich ihre Gold-Ankäufe verdreifacht und damit den Goldkurs in diesem Jahr von einem Allzeithoch zum nächsten getrieben.

Dieser kontinuierliche Anstieg ist Jahrtausende alt. Mittel- bis langfristig betrachtet zeigen alle Vergleiche, dass der Goldkurs neben ein paar kleinen Pausen und Seitwärtsbewegungen nur eine Richtung kennt: nach oben. Beispielsweise stieg seit den späten 1990er Jahren der Preis von etwa 300 USD pro Unze auf heute 2.300 USD pro Unze, das ist ein Anstieg um fast das Siebenfache.

Der beste Zeitpunkt für eine mittel- oder langfristige Investition in Goldbarren oder Anlagemünzen ist deshalb immer dann, wenn finanzielle Mittel frei sind und auch langfristig nicht gebraucht werden. Viele Finanzanalysten wie Nicholas Snowdon, Leiter Metal Research bei Goldman Sachs, erklären unisono: "Selbst wenn die Zinsen hoch bleiben, rechnen wir mit einer anhaltenden Aufwärtsdynamik des Goldpreises."

Wer an die nächste Generation denkt und zur Geburt eine Goldanlage verschenken, die Ausbildung der Enkel absichern will oder sich im Alter eigene Ziele gesetzt hat, nutzt die Aufwärtsbewegung des Goldes im Jahr 2024. Vorrangig hierbei für einen Teil seines Anlagevermögens zum langfristigen Vermögensaufbau und Werterhalt.

Die Experten bei Degussa sind erfahrene Wegbegleiter beim Vermögensaufbau von physischem Gold. Ob telefonisch oder in den 12 Standorten quer durch Deutschland: ihre Expertise wurde von führenden Marktinstituten gerade erneut bestätigt: als "Beliebteste Marke 2024"/Focus Money, "Bester Service 2024" oder "Herausragendes Preis- und Leistungs-Verhältnis 2024"/ FAZ Institut und "Top Kundenberatung 2024"/Handelsblatt. Besonders bei Degussa ist auch die sehr hohe Verfügbarkeit der Produkte, sowie die hohen Sicherheitsstandards und Diskretion.

Wer lieber von zu Hause agiert, kann selbstverständlich digital einsteigen über den benutzerfreundlichen Online-Shop degussa.com, der gerade auch eine Auszeichnung als "Bester Onlinehändler 2024"/ Handelsblatt erhalten hat.

Mehr Informationen stehen ab sofort unter https://www.degussa-goldhandel.de

Pressekontakt: Claudia Fasse Degussa Goldhandel GmbH Kettenhofweg 29, 60325 Frankfurt am Main Telefon: +49-69-860068 - 0 Mobil 01722108904 Mail: presse@degussa-goldhandel.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Degussa Goldhandel GmbH