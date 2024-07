Essen. Dass die Möglichkeiten der Digitalisierung heute auch im Marketing den Ton angeben, hat sich mittlerweile selbst in klassischen Offline-Unternehmen herumgesprochen. Was Online-Marketing in der Praxis bedeutet und welche Strategien dabei den größten Erfolg versprechen, wissen allerdings nur die wenigsten. Carlo Credo zeigt, wie es funktioniert.

Unternehmen brauchen Online-Marketing nach Maß

Wer nach Informationen zu einem Produkt sucht oder es gleich kaufen möchte, tut dies immer öfter online. Dieser Fakt macht Online-Marketing zu einer Notwendigkeit, der sich auch Unternehmen stellen müssen, die bislang nichts mit digitalen Vertriebswegen oder Online-Werbung am Hut hatten. So verwundert es nicht, dass sich immer mehr selbsternannte Online-Marketing-Experten im Netz tummeln, denen allerdings das Know-how fehlt.

Als studierter Online-Marketing-Betriebswirt, einstiger Einzelunternehmer und langjähriger Angestellter in einer Full-Service-Marketing-Agentur ist Carlo Credo so etwas wie ein "alter Hase" in der Branche. Die vielen Angebote im Online-Marketing-Bereich sieht er deshalb oft kritisch. Allerdings stellt er bei seiner Arbeit auch immer häufiger fest, dass viele Unternehmen versuchen, auf eigene Faust ins Online-Marketing einzusteigen - und dabei einiges falsch machen.

Auch mit seinem Fokus auf einer ganzheitlichen Lösung gehört Carlo Credo zu den Ausnahmen im Online-Marketing. Viele Anbieter würden sich schlicht auf eine Methode konzentrieren, die dann nach dem "One-size-fits-all"-Prinzip bei jedem Kunden zum Einsatz kommt, so Credo. Dabei hat jedes Unternehmen eine eigene Zielgruppe mit eigenen Wünschen und Vorstellungen, die sich in der Customer Journey widerspiegeln sollten. Und natürlich verfolgt auch jedes Unternehmen mit dem Marketing unterschiedliche Ziele: Manche wünschen sich mehr Sichtbarkeit im Internet, andere mehr Kunden im Onlineshop oder sie wollen gezielt ihren Umsatz steigern. Auch die Mitarbeitergewinnung läuft heute vermehrt über Online-Kanäle ab. Welche Marketing-Tools dabei den größten Erfolg versprechen, entscheidet der Einzelfall.

Zum Thema:

Carlo Credo erklärt, welche Strategien wirklich funktionieren

Mit seinem Team unterstützt Carlo Credo auch Unternehmen, die traditionell im Offline-Bereich beheimatet sind - darunter Autohäuser, Immobilienmakler und sogar Freizeitparks. Manche davon haben bereits auf eigene Faust erste Schritte im Online-Marketing unternommen, mussten dann jedoch feststellen, dass die technische Umsetzbarkeit und die richtige Ansprache der Zielgruppe keine Selbstläufer sind. Zuletzt klopften aber auch immer mehr E-Commerce-Unternehmen an die digitale Tür der Marketing Wizards. Meist geht es dabei schlicht um mehr Kunden. Wenn die Umsätze wachsen, braucht es irgendwann aber auch mehr Mitarbeiter. Die Marketing Wizards GmbH unterstützt die Unternehmen dann bei der Mitarbeitergewinnung durch Social Recruiting. Eine erfolgreiche Online-Marketing-Strategie funktioniert eben in ganz unterschiedlichen Bereichen. Sie muss genauso flexibel sein wie ein Unternehmen und im Gleichschritt mit ihm wachsen können.

Ganzheitliches Marketing

Die Marketing Wizards GmbH verfolgt beim Marketing einen ganzheitlichen Ansatz. Das bedeutet, dass man das Unternehmen des Kunden im Ganzen betrachtet und auf seine Möglichkeiten hin untersucht. Aus den Möglichkeiten können Ziele abgeleitet werden. Für diese Ziele entwickelt man dann Strategien. Dabei muss die Zielgruppe bestimmt werden und schließlich erfolgt die Wahl der Mittel für eine Kampagne. Was das Team um Carlo Credo dabei leistet, reicht vom gemeinsamen Workshop über die Erstellung und Optimierung von Landingpages bis zur Gestaltung von Werbeanzeigen und deren Auslieferung. Auch Vertrieb, Kundenbindung und Mitarbeitergewinnung zählen zu den Themen, bei denen der ganzheitliche Ansatz der Marketing Wizards GmbH verlässliche Ergebnisse liefert.

Zum Wesen eines ganzheitlichen Marketings gehört, dass es auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Das heißt, der Absatz der Produkte oder die Mitarbeitergewinnung sollen auf lange Sicht funktionieren. Das Unternehmen baut zu diesem Zweck ein positives Image auf und arbeitet an seiner Außendarstellung. Durch eine beständige Evaluierung wird der Erfolg der Maßnahmen kontrolliert.

"Das Thema Marketing ist ziemlich komplex", erklärt Carlo Credo. "Man kann es nicht in einem zweiwöchigen Onlineseminar lernen. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz können wir für unsere Kunden wirklich viel erreichen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt: Wir stellen Traktoren her. Könnt ihr mir helfen, sie online zu vermarkten? Dann antworte ich: Zeig mir, wo ihr sie zusammenbaut und dann legen wir gemeinsam los!"

Pressekontakt: Marketing Wizards GmbH Vertreten durch: Carlo Credo E-Mail: info@marketing-wizards.de Webseite: https://marketing-wizards.de/

