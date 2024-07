Frankfurt am Main. Die ING Deutschland bietet Kundinnen und Kunden, die am Handel mit strukturierten Wertpapieren interessiert sind, mit ihrem Derivate-Deal ab sofort noch bessere Konditionen.

Ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro fallen ab sofort keine Ordergebühren (plus Produktkosten, Spreads und Zuwendungen) für Käufe und Verkäufe von Aktionsprodukten aller fünf Partner im Direkthandel an. Dazu zählen ING Markets, BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan und Vontobel. Unter einem Ordervolumen von 1.000 Euro fällt eine Ordergebühr von 3,90 Euro bei allen fünf Partnern an. Damit schafft die ING Deutschland einzigartige Konditionen für den Handel mit strukturierten Wertpapieren und baut ihr Angebot für aktive Trader weiter aus.

Die Aktion gilt nur für Käufe und Verkäufe im Direkthandel. Das Angebotsportfolio umfasst alle Zertifikate und Hebelprodukte der fünf Aktionspartner und damit rund 800.000 Produkte. Ergänzt wird das Angebot um rund 270.000 Produkte durch den neuen Partner BNP Paribas. Das Angebot gilt bis 30. Juni 2026. Alle Informationen: Zertifikate und Hebelprodukte vergünstigt handeln - ING.

