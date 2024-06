Mainz. Für ihren Text „Das Gurkerl“ erhielt die Österreicherin Johanna Sebauer am Sonntag, 30.

Für ihren Text „Das Gurkerl“ erhielt die Österreicherin Johanna Sebauer am Sonntag, 30. Juni 2024, den mit 7.500 Euro dotierten 3sat-Preis bei den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur, die vom 26. bis 30. Juni 2024 in Klagenfurt stattfanden.

„Johanna Sebauer beweist mit ihrem Text, dass Literatur unterhaltsam und lustig und dennoch bedeutsam sein kann. Es geht bei ihr um die saure Gurkenzeit. Es geht um Eskalationsmechanismen in den Medien. Es geht auch im Wortsinn um „Das Gurkerl“ als Gegenstand“, so der österreichische Literaturprofessor und diesjährige Juryvorsitzende, Klaus Kastberger. In seiner Laudatio ergänzt er: „Sie haben ja alle gehört, mit welch‘ einer Bravour dieses glitschige Etwas und ihr saures Wasser, das es umgibt, durch den Text weht, und wie sich dieses „Gurkerl“ auch heute festgesetzt hat. Wir haben kein Wort so oft gehört, wie „Gurkerl“ heute.“

Die 3sat-Preisträgerin Johanna Sebauer wurde 1988 in Wien geboren und lebt in Hamburg. Sie veröffentlichte Kurzgeschichten und Essays in verschiedenen Anthologien, bevor sie sich an ihren ersten Roman wagte. Im realen Leben arbeitet sie in der Wissenschaftskommunikation.

Bei den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt waren in diesem Jahr 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ins Rennen um den Ingeborg-Bachmann-Preis gegangen, der am Sonntag an den in Sarajevo geborenen und in Deutschland lebenden Autor Tijan Silan verliehen wurde.

