St. Julian's/Karlsruhe.

Gruppenphase beendet: Favoriten tun sich schwer

Tipico Quoten sehen weiter England vorn

Spanien rückt nach vorne, Frankreich rutscht ab

Deutschland vor Achtelfinal-Partie gegen Dänemark zuversichtlich

Favoriten überzeugen nicht, Spanien schiebt sich nach vorne

Spanien ist das einzige Team mit maximaler Punkteausbeute nach der Gruppenphase und beeindruckte in allen drei Spielen ohne ein einziges Gegentor. Die Quote für einen EM-Sieg von "La Roja" sinkt somit auf 5,3, wird überraschenderweise aber von den Engländern unterboten (4,7). Und das, obwohl die "Three Lions" bisher enttäuschten und unter dem zuletzt kritisierten Nationalcoach Southgate in keinem ihrer Gruppenspiele überzeugen konnten. Auch Frankreich blieb bislang hinter den Erwartungen zurück und beendete die Gruppenphase nur auf Platz 2 - hinter den starken Österreichern. Auch die Geheimfavoriten aus Belgien und Portugal rutschen ab.

Überraschende Debütanten aus Georgien und: Österreich!

Nach dem 2:0 Sieg im letzten Gruppenspiel gegen ein schwaches Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo bei seiner voraussichtlich letztem EM steht Georgien bei seiner allerersten EM-Teilnahme überraschend im Achtelfinale. Eine weitere Überraschung scheint gegen Spanien jedoch trotzdem unwahrscheinlich. Die Quote für einen Sieg der Georgier liegt in diesem Duell bei 17,0.

Als neuer Geheimfavorit werden inzwischen die Österreicher gehandelt, die bislang den wohl stärksten Pressing-Fußball zeigten. Bei der Quote für den Turniersieg liegen sie mit 17,0 immerhin bereits gleichauf mit Italien. Auch die Türkei, Slowakei, Rumänien und Slowenien stehen als Außenseiter in der Runde der letzten 16.

Auch in der KO-Phase viele Eigentore?

Der Rekord an Eigentoren bei einer EM könnte im Achtelfinale weiter ins Wanken geraten. Bisher trafen bereits sieben Mal Teams in das eigene Netz. Der aktuelle Rekord liegt bei elf Eigentoren (2021). Auch den Deutschen unterlief bei dieser EM bereits ein Eigentor - Unglücksrabe war Antonio Rüdiger. Die Quote, dass er im Spiel gegen Dänemark aber ins gegnerische Tor trifft, steht bei 15.

