Berlin. Mit “Major Tom (völlig losgelöst)“ hatte Peter Schilling vor 40 Jahren einen internationalen Hit.

Mit "Major Tom (völlig losgelöst)" hatte Peter Schilling vor 40 Jahren einen internationalen Hit. Aktuell erfreut sich der Song als Torhymne der deutschen Nationalelf und als TikTok-Phänomen größter Beliebtheit.

In der Frühsendung von rbb88.8, der Berliner Landeswelle des rbb, erinnerte sich Schilling an die bewegende Geburtsstunde von Major Tom: "Als ich den Song damals zum ersten Mal Leuten vorgespielt habe - die haben geweint. Auf einmal haben die Tränen in den Augen. Das hat man schon von Anfang an gemerkt - der Song ist etwas Besonderes."

Peter Schilling selbst ist seit seiner Kindheit großer Fußball-Fan und glaubt, "dass das Achtelfinalspiel nicht leicht, aber etwas leichter und unkomplizierter wird, und dass es die Deutsche Mannschaft bis ins Finale schafft".

Der Musiker und Komponist zeigte sich sehr dankbar über den erneuten Erfolg des Songs und den Zuspruch, den er zurzeit von den Deutschen Fans erfährt: "Die Autogrammwünsche kommen nicht von den Omas und Tanten, sondern von den Enkeln und von den Kleinsten - ich bin überwältigt".

Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg rbb 88.8 Chef vom Dienst Tel.: +49 (0)30 979 93-34 210 Fax: +49 (0)30 979 93-34 219 aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg